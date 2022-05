Beautiful anticipazioni americane, Thomas confessa il suo segreto shock: cambierà tutto nella vita dei protagonisti; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Continuano le avventure di Beautiful ed il personaggio di Thomas Forrester diventa sempre più centrale nella trama della soap. Nelle puntate attualmente in onda in Italia, il figlio di Ridge ha appena smascherato il suo amico Vinny, facendo emergere la verità sul test di paternità falsificato. Ben presto, però, ci sarà un altro segreto con cui dovrà fare i conti…

Come sappiamo, tra le puntate americane e la messa in onda nel nostro paese trascorrono diversi mesi. Ma, se siete curiosi e non temete spoiler, vi sveliamo tutto in anticipo! Ecco cosa accadrà al figlio di Ridge e Taylor.

Beautiful anticipazioni americane, il segreto di Thomas viene fuori: come reagirà Ridge?

Appassionati di Beautiful, tenetevi forte perché stanno per arrivare delle vere e proprie bombe. In America, sta accadendo l’impensabile e, come sempre, non mancano i tradimenti. Ce ne saranno diversi, ma quello che sconvolgerà tutti è, senza dubbio, quello che vede protagonisti Brooke ed una sua vecchia fiamma. Di chi parliamo?

Di Deacon Sharpe, che tornerà a Los Angeles e non senza creare problemi! Tra Brooke e Deacon ci sarà un bacio, durante la notte di Capodanno: un tradimento shockante, ma dietro c’è lo zampino di qualcuno.. Sheila Carter! La donna farà in modo che Brooke si ubriachi, per fare cadere tra le braccia del suo ex. Ebbene, è proprio questo il segreto di cui vi parlavamo all’inizio. Thomas sa tutto del coinvolgimento di Sheila in questa situazione: sa che se Brooke ha tradito Ridge è perché non era lucida. Nonostante questo, il giovane Forrester decide di tenere a lungo la verità nascosta… Per quale motivo?

Perché, nel frattempo, in città è tornata anche Taylor e Thomas ha pensato di poter rivedere i suoi genitori riuniti, se Ridge si fosse allontanato da Brooke. Un segreto che, però, Thomas ha confessato proprio nelle puntate in onda in questi giorni in America: come reagiranno i diretti interessati?

Non conosciamo i dettagli, ma pare che Brooke sia diventata una vera e propria furia: la Logan ha affrontato a viso aperto la sua nemica, che nel frattempo si trova in carcere. Insomma, è chiaro che ne vedremo delle belle!