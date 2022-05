Il cambiamento di Laura Pausini: com’era tempo fa e come la vediamo oggi

Laura Pausini era giovanissima quando ha ottenuto il successo: ricordate com’era ai suoi esordi?

Laura Pausini è una star, famosa e amata in tutto il mondo. Il successo è arrivato quando nel 1993 partecipa al Festival di Sanremo cantando sul palco il brano La solitudine. Canzone che ancora oggi è ascoltatissima. Nonostante gli anni passati, più di 25, ascoltarla ci riporta con la mente a tanti momenti vissuti della nostra vita

Dal 10 maggio 2022 è al timone dell’Eurovision Song contest insieme a Mika e Alessandro Cattelan. La 66esima edizione dell’annuale concorso canoro si sta svolgendo al ParaOlimpico di Torino, in Italia, in seguito alla vittoria dei Maneskin con Zitti e Buoni nell’edizione precedente. Tre puntate divise in due semifinali e la finalissima. Per Laura questa è solo una delle tante meravigliose esperienze e soprattutto soddisfazioni vissute dato che può vantare una carriera molto intesa. Ha iniziato a cantare da giovanissima e ha preso poi il volo verso il successo: ma com’era la cantante anni fa? Vediamo com’è cambiata nel tempo.

Il cambiamento di Laura Pausini: com’era prima e come la vediamo oggi

Era giovanissima quando ha cominciato ad ottenere il successo, Laura Pausini si fa conoscere al grande pubblico al Festival di Sanremo. Nel 1993 partecipa alla kermesse musicale con il brano La Solitudine nella sezione Novità.

L’anno seguente conferma il successo classificandosi al terzo posto con il brano Strani amori e risultando la cantante con le maggiori vendite del Festival di Sanremo del 1994. Nel corso della sua carriera ha ottenuto premi e riconoscimenti a livello mondiale e ha calcato i più grandi palchi. Abbiamo detto che ha ottenuto il successo quando era giovanissima, ma ricordate com’era anni fa?

Questo è uno scatto del 1993, quando cantava per la prima volta al Festival di Sanremo. Giovanissima, aveva appena 19 anni. In poco tempo fu travolta dalla fama.

Eccola l’anno seguente, sempre alla Kermesse musicale. Capelli scuri come li porta anche adesso, corti, solo la piega è molto diversa e anche un po’ il look.

L’ultima foto è recente, risale al 2018, quando fu ospite di Sanremo condotto quell’anno da Claudio Baglioni. Parliamo di circa 4 anni fa e naturalmente non è cambiata. Laura Pausini dall’inizio della sua carriera ad oggi ha ottenuto grande successo e la sua voce non ha mai smesso di conquistarci.