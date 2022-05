Carlo Verdone, vita privata: chi è l’ex moglie e quanti figli hanno insieme

Conoscete proprio tutto sulla vita privata di Carlo Verdone? Chi è l’ex moglie e quanti figli hanno insieme.

Attore amatissimo e regista di un certo calibro: descrivere Carlo Verdone in pochissime parole ci risulta davvero riduttivo. Basti pensare, però, che – subito dopo il suo esordio da giovanissimo – il simpaticissimo romano ha cavalcato la cresta dell’onda.

Raramente Carlo Verdone si presta a programmi tv in qualità di giurato. Quando lo fa, però, sorprende tutti! Attualmente nella giuria di “The band”, il programma condotto da Carlo Conti, insieme ad Asia Argento e Gianna Nannini, l’attore romano cattura l’attenzione di tutti sia per la sua simpatia e sia per i suoi giudizi sempre giusti e mai scontati. Siete curiosi, però, di conoscere un aspetto della sua vita che molto probabilmente non tutti conoscono? Stiamo parlando proprio della sua vita privata! Attualmente, sembrerebbe che l’attore romano sia single, ma scopriamo insieme chi è l’ex moglie e quanti figli hanno insieme.

La vita privata di Carlo Verdone: cosa sappiamo

Attualmente, come dicevamo poco fa, sembrerebbe che Carlo Verdone sia single. Nel corso della sua vita passata, però, l’attore romano ha avuto un grande amore, con il quale è stato sposato dal 1980 al 1996. Sedici anni di matrimonio, quindi, culminato poi in una separazione e non in un vero e proprio divorzio. Eppure, nonostante abbia messo la parole fine alle sue nozze, in diverse occasioni l’attore romano ha raccontato di continuare ad avere un ottimo rapporto con la sua ex moglie ancora adesso. E di essere consapevole di poter sempre contare su di lei. A proposito, sapete chi è lei?

Forse non tutti lo sanno, ma l’ex moglie di Carlo Verdone è Gianna Scarpelli, una donna che non appartiene affatto al mondo dello spettacolo e di cui si sa davvero pochissimo.

Quanti figli ha l’attore romano?

Dal matrimonio con Gianna Scarpelli, sono nati due figli: Giulia e Paolo. Entrambi giovanissimi, ma soprattutto dediti a continuare la stessa professione del loro papà.

Vi sta piacendo questo nuovo programma di Carlo Conti?