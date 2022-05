La casa di Carmen Di Pietro è molto confortevole: ecco i dettagli da notare

Sapete dove vive Carmen Di Pietro? La sua casa è molto confortevole e l’attenzione cade sulla semplicità degli ambienti.

Carmen Di Pietro è sbarcata in Honduras in veste di concorrente a L’Isola dei famosi. Il reality è partito all’inizio con una novità, ovvero la formazione di coppie e l’entrata di altre già formate.

La showgirl è arrivata con suo figlio Alessandro. Il loro rapporto ha da subito catturato l’attenzione dato che Carmen ha mille attenzioni per il giovane. Alessandro si è più volte lamentato di questo atteggiamento della madre rivelando che è così anche a casa. Adesso tutti i concorrenti giocano individualmente e sia Carmen che Alessandro devono sapere affrontare il percorso senza l’aiuto dell’altro.

In molti si chiedono dove viva la showgirl e in molti forse immaginano una casa molto sontuosa che rispecchi in qualche modo la sua personalità esuberante, ma sembrerebbe che così non sia. E’ possibile scoprire alcuni spazi della sua casa nelle foto condivise sui social. Guardando con attenzione notiamo da subito che la semplicità regna. Ma vediamo nel dettaglio dove vive.

La casa di Carmen Di Pietro: semplice e confortevole, non come tutti si aspettano

Carmen di Pietro è una donna e una professionista passionale e molto esuberante, qualità che al pubblico piacciono molto. Si mostra così com’è senza nessun timore. In molti pensano che anche la sua casa rispecchi in qualche modo la sua personalità ma vi anticipiamo che non è proprio così.

Osservando con attenzione le sue foto social, possiamo scorgere molti scatti e in essi notiamo alcuni spazzi della sua dimora. La showgirl ha l’abitudine di mostrare ai suoi follower alcuni cibi che prepara e quindi spesso si mostra in cucina. Come possiamo vedere è semplicissima, la tonalità di colore è bianca in abbinamento al colore delle pareti.

Il muro della cucina è rivestito con delle mattonelle.

In questa seconda foto predominante è ancora il bianco. Ci sono degli accessori molto belli, diversi vasi di colori diversi e non mancano i fiori.

Andiamo al bagno, anche la doccia come mostra Carmen, è semplice, e il muro è rivestito di mattonelle a quadrati. Osservando questi pochi spazi della casa della showgirl non possiamo non notarne la semplicità che regna ovunque: è una dimora molto confortevole.