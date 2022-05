Giovedì 12 Maggio è andata in onda l’ultima puntata di Pechino Express 2022, ma sapete chi ha vinto? La reazione di Costantino è inaspettata.

È stato un viaggio pazzesco e favoloso, ma anche esso è giunto al termine. A distanza di diverse settimane dal suo inizio, la nona edizione di Pechino Express 2022 ha chiuso i battenti con un’ultima puntata impressionante.

Giovedì 12 Maggio è andata in onda su Sky l’ultima tappa di questa Rotta dei Sultani. Le coppie finaliste erano tre. Ed erano esattamente: Mamma e figlia, ovvero Natasha Stefanenko e sua figlia Sasha; Gli Sciacalli formato da Gianluca Frù ed Aurora Leone ed, infine, Pazzeschi composta da Victoria Cabello e Paride Vitale. Seppure tutte e tre le coppie abbiano sempre dimostrato di avere le carte in regola per accaparrarsi il montepremi finale, soltanto una di loro è riuscita a raggiungere il traguardo finale. Siete curiosi di sapere anche voi chi ha vinto Pechino Express 2022? Ci pensiamo noi!

Chi ha vinto Pechino Express 2022? La coppia vincitrice è..

A partire dalla Turchia fino agli Emirati Arabi, questa nona edizione di Pechino Express 2022 è stato davvero impressionante. I colpi di scena non sono affatto mancati nel corso di questo viaggio intitolato La Rotta dei Sultani, ma gli occhi sono sempre stati puntati sui viaggiatori e le loro fantastiche avventure.

Sono state dieci le coppie che vi hanno preso parte a Pechino Express, ma soltanto una è riuscita ad aggiudicarsi il montepremi finale. Chi dei tre finalisti ha vinto? Dopo un viaggio intenso ed emozionante, la coppia vincitrice è stata quella formata da Paride Vitale e Victoria Cabello.

Una vittoria super meritata, da come si può chiaramente comprendere. E che non ha lasciato indifferente nessuno, nemmeno il conduttore. Appena annunciata la coppia vincitrice, Costantino Della Gherardesca ha abbracciato Victoria e si è lasciato andare ad un commovente e coinvolgente pianto.

Quanto hanno vinto?

Appurato che Victoria Cabello e Paride Vitale hanno vinto, siete curiosi di sapere a quanto ammonta il loro montepremi? Non sappiamo quanto sia la cifra, ma quello che possiamo dirvi è che il premio è stato interamente devoluto in beneficenza.

Anche voi avete fatto il tifo per Victoria Cabello e Paride Vitale?