È stata la dolce Sanem in Daydreamer: sapete chi è il fidanzato dell’attrice?

È stata la dolce Sanem nella soap opera Daydreamer: sapete chi è il fidanzato della famosa attrice turca? Bellissimi insieme.

Tutti pazzi per le soap opera turche! Da ormai diversi anni, Mediaset propone nel primo pomeriggio di Canale 5 storie d’amore che appassionano il pubblico. È proprio così che Can Yaman è diventato famoso nel nostro Paese. E, a proposito di Can, tra le soap che lo vedono protagonista più amate dagli italiani c’è senza dubbio Daydreamer. Una commedia romantica dolcissima, in cui la protagonista femminile era la giovane Sanem Aydin: la ricordate?

A darle il volto è stata l’amatissima attrice turca Demet Ozdemir: i telespettatori italiani si sono affezionati tantissimo a lei e, ancora oggi, la seguono sui social. È proprio lì che potrete trovare alcuni scatti in compagnia della sua dolce metà. Sapete chi è il fidanzato della meravigliosa trentenne? Eccoli insieme!

Demet Ozdemir è stata Sanem in Daydreamer: ecco chi è il fidanzato dell’attrice

La storia d’amore tra Can Divit e Sanem Aydin ha fatto sognare il pubblico di Canale 5. Parliamo della trama di Daydreamer Le ali del sogno, la soap opera andata in onda fino a maggio dell’anno scorso. E se i telespettatori si sono appassionati così tanto alla telenovela è senza dubbio merito dei due attori protagonisti, Can Yaman e Demet Ozdemir. Quest’ultima è una vera e propria star anche sui social: il suo canale Instagram è seguito da ben 15 milioni di followers! Ed è proprio lì che, qualche ora fa, l’attrice ha pubblicato un post per fare gli auguri di compleanno alla sua dolce metà: sapete di chi si tratta?

Dai primi mesi del 2021, Demet è felicemente legata a Oguzhan Koç, famoso cantante turco. All’inizio, i due hanno smentito le voci riguardo una relazione, per poi uscire allo scoperto, più uniti che mai. E, secondo quanto si legge sul web, lo scorso San Valentino Oguzhan ha organizzato una romantica proposta di matrimonio per la sua Demet. Intanto vediamoli insieme:

Eh si, davvero una coppia meravigliosa! Ben presto quindi vedremo le nozze della splendida Demet? Non ci resta che attendere ulteriori news.