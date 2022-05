E’ stato il protagonista ne Gli Eredi della terra, ma questa non è la prima volta che vediamo l’attore, ricordate dove ha recitato?

Yon Gonzales ha interpretato il protagonista in età adulta nella serie Gli Eredi della terra. Hugo Llor dopo una serie di accadimenti tragici produce il vino, fino a quando dopo aver perduto la terra per non aver sposato come accordo una giovane, diventa il cantiniere del potente signore che comanda in città.

Questo signore scopre che Hugo aiuta Bernat e per questo, non potendo cacciarlo, lo assume anche come corriere. Ma il cantiniere invece di aiutarlo, conserva le lettere che provano del tradimento del potente nei confronti del re. Quando Bernat torna prende il potere anche grazie ad Hugo, il quale gli chiede di tenere sotto la sua protezione Mercè, sua figlia e di liberare la schiava Caterina. Sono tanti gli avvenimenti che avvolgono in seguito la trama e la serie è terminata con la morte di Bernat che era poi diventato il marito di Mercè, anche se era stata ripudiata perchè si era diffusa la notizia che era figlia del diavolo e l’unione della famiglia. Hugo prosegue la sua vita con Caterina.

Questo personaggio è stato interpretato da Yon Gonzales. Questa non è la prima volta che vediamo l’attore, ricordate dove l’abbiamo visto in passato?

Gonzales è un attore spagnolo nato a Bergara nel 1986. Debutta nel 2006 nella serie SMS, sin miedo a sonar, trasmessa nel paese d’origine. Questa non è la prima volta che lo vediamo, vi ricordate dove l’abbiamo già visto?

I film e le serie che sono state trasmesse in Italia e in cui abbiamo visto Yon Gonzales sono: Il sospetto, Grand-Hotel-Intrighi e passioni, Il club degli incompresi, Le ragazze del centralino, Il commissario Torrente, Il braccio idiota della legge e naturalmente nella serie Gli Eredi della terra dove è stato il protagonista. Ricordate tutti i personaggi interpretati dall’attore?