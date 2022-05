Eurovision 2022, impossibile non riconoscerla: avete notato l’ex ballerina di Amici?

Eurovision Song Contest 2022, impossibile non riconoscerla: avete notato l’ex ballerina di Amici sul palco di Torino?

Ci siamo! Manca sempre meno alla finalissima degli Eurovision Song Contest 2022, che si terrà domani sera, sabato 14 maggio 2022. Una serata in cui, finalmente, gareggerà anche l’Italia, con Mahmood e Blanco pronti ad incantare l’Europa con la loro ‘Brividi’. Nel frattempo, però, facciamo un passo indietro!

E torniamo esattamente alla prima semifinale, che si è tenuta martedì sera. La serata è stata aperta dall’esibizione dell’Albania, con la scoppiettante Ronela Hajati con il suo brano “Sekret”. Un’esibizione che ha fatto ballare tutti, ma avete notato chi c’era sul palco, proprio al fianco dell’artista in gara? Un’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi che conosciamo benissimo! Scopriamo di più!

L’amatissima ex ballerina di Amici si è esibita agli Eurovision 2022: l’avete notata?

Ronela e la sua Sekret hanno aperto questa edizione degli Eurovision Song Contest. Una vera e propria esplosione di energia e ritmo, che ha fatto impazzire tutti, soprattutto sui social. E, proprio sui social, in molti hanno notato un volto conosciuto durante l’esibizione dell’Albania sul palco del PalaOlimpico di Torino. Di chi si tratta? Di un’amatissima ex ballerina di Amici, che ha partecipato alla quattordicesima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Si tratta di Klaudia Pepa, una delle componenti della squadra bianca al serale di quella edizione. Edizione in cui si classificò quarta, alle spalle dei vincitori, i The Kolors, di Briga e Virginia Tomarchio. Protagonista assoluta ad Amici, la ballerina ha continuato a coltivare la sua passione per la danza, che l’ha portata fino al palco degli Eurovision, dove ha dato l’ennesima prova del suo straordinario talento. Non solo come ballerina: la Pepa ha curato l’intera performance di Ronela, come coreografa. A Raiplay, Klaudia ha dichiarato a proposito della coreografia: ” Sono veramente contenta perché abbiamo fatto un bel lavoro. Se devo descrivere com’è con tre parole dovrebbe essere energica, sensuale e una bomba“.

E Klaudia aveva proprio ragione: l’esibizione è stata una vera bomba. Peccato, però, che non la rivedremo nella finale di sabato: l’Albania non è rientrata tra i dieci Paesi finalisti scelti nella prima semifinale. In ogni caso, i nostri complimenti di cuore a Ronela, Klaudia e tutti i partecipanti all’esibizione. Voi avevate riconosciuto l’ex di Amici durante la performance?