Fiori d’arancio per la bellissima coppia, volano a nozze! L’annuncio sui social

Lo hanno fatto sapere via social, saranno presto marito e moglie! Fiori d’arancio per la bellissima coppia: ecco chi sono i novelli sposi!

Fiori d’arancio per la splendida coppia che fa sapere via social che presto convoleranno a nozze. Un magnifico anello di diamanti sta a testimoniare il magico evento che si stanno preparando a vivere!

Lo hanno fatto sapere proprio in queste ore ed hanno mandato i fan in delirio! Non si sa da quando i due stanno insieme, ma qualche mese fa in un tenerissimo scatto social scrivevano: “Che dio moltiplichi tutto ciò che desidera per noi”. Stavolta sono pronti a comunicare al mondo che presto diventeranno marito e moglie. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo!

Ha detto sì! Si sposano, fiori d’arancio per la bellissima coppia!

Se la bellissima Jennifer Lopez si è rifatta una vita con Ben Affleck ed è prossima al Sì, il suo grande amore, anche il suo ex marito, Marc Anthony, sta pensando in grande ed è pronto a convolare a nozze. Con chi? La riconoscete? Lei è Nadia Ferreira, eletta Miss Universo 2021. Occhi e sguardo magnetici, una bellezza incantevole! Non è noto da quando i due formino una coppia, quello che sappiamo però è che nelle ultime ore per la coppia c’è aria di grandi cambiamenti perché Marc Anthony e Nadia Ferreira convoleranno presto a nozze!

Fiori d’arancio per la coppia! A giudicare dai diversi scatti social, i due sono molto presi ed innamorati e proprio in queste ultime ore hanno festeggiato in grande con una festa di fidanzamento. Avete dato un’occhiata ai loro profili?

E’ il sito TMZ ad includere i dettagli ed i particolari del party che ha visto protagonisti la modella paraguaiana e l’amatissimo cantante. La coppia avrebbe festeggiato insieme agli amici più cari al Sexy Fish di Miami. A quando la presunta data delle nozze? Ancora non lo sappiamo, ma siamo certi che non trascorrerà molto tempo per il fatidico Sì, lo voglio!

Vi piacciono insieme?