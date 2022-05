Il Volo, dove abitano i cantanti? Ecco le loro meravigliose case

Il Volo è un gruppo musicale davvero famosissimo, ma vi siete mai chiesti dove abitano i suoi cantanti? Le loro case sono meravigliose.

Se si parla di grandi voci della musica italiana, non possiamo fare a meno di citare loro: Il Volo! Sono trascorsi più di 10 anni da quando i tre giovanissimi tenori si sono fatti conoscere allo storico programma di Antonella Clerici, ma da quel momento non si sono mai più fermati.

Amatissimi e seguitissimi, i cantanti vantano di un successo davvero impressionante. Non solo le loro canzoni e le loro tournée conquistano tutti, ma anche i loro profili social non sono affatto da meno. Seppure ci sia un profilo Instagram ufficiale del gruppo musicale, i tre giovanissimi tenori non perdono occasione di poter interagire col loro pubblico anche singolarmente. Tutti e tre, infatti, hanno dei canali seguitissimi, ma soprattutto attivissimi. Ognuno di loro condividere tutto ciò che vuole: a partire, quindi, da scatti lavorativi fino a quelli più “privati”. È tra questi che siamo riusciti a rintracciare alcune foto che ce li mostrano nelle loro case. Vi siete mai chiesti dove abitano i tre cantanti de Il Volo? Scopriamo qualche piccolo dettaglio in più sulle loro case.

Dove abitano i tre ragazzi de Il Volo?

Se vi siete mai chiesti dove abitano i tre ragazzi de Il Volo e come sono le loro case, siete nell’articolo giusto. Sappiamo benissimo che il gruppo musicale si è formato nella trasmissione di Antonella Clerici e che man mano è diventato famosissimo. Pertanto, i suoi tre componenti non vivono nella stessa città, bensì in parti completamente diverse. Partiamo immediatamente col giovane Piero Barone!

Da quanto si apprende dal suo canale Instagram, Piero Barone è originario della Sicilia ed è ancora qui che trascorre i momenti di relax. Spulciando il suo canale Instagram, abbiamo rintracciato alcuni squarci della sua casa:

La musica, da come si può chiaramente vedere dalle foto in alto, non può affatto mancare nella sua vita, nemmeno quando è a casa.

Notevole è anche uno scatto in giardino, proprio a testimoniare come la sua casa sia completamente immersa nella natura e nei suoi profumi.

Della casa di Ignazio Boschetto, invece, si sa davvero pochissimo! Anche sui social, infatti, il giovane tenore non ama condividere squarci di vita quotidiana. Dando uno sguardo al suo canale, però, siamo riusciti a rintracciare questo breve video. Intento a mettere in pratica la sua passione, il giovane Boschetto sembrerebbe che viva a Marsala, suo paese d’origine.

Infine, vi è il giovanissimo Gianluca Ginoble! Il giovane tenore vive in provincia di Teramo, ma della sua casa sappiamo davvero pochissimo. Anche in questa, però, non può assolutamente mancare il pianoforte e degli ampi spazi.

Insomma, tutte e tre le case sono davvero spettacolari, proprio come quella di Mika. A voi piacciono?