Isola dei Famosi, scatta il bacio tra i due naufraghi: è nato un nuovo amore nel reality show di Canale 5?

Continuano le avventure dei naufraghi in Honduras e, ormai è ufficiale, continueranno ancora per un bel po’. Questa edizione de L’Isola dei Famosi, infatti, si allunga e terminerà a fine giugno! C’è il tempo che, sull’isola, nasca una nuova storia d’amore?

Dopo la storia ( già finita?) tra Estefania Bernal e Roger Balduino, pare proprio che si stia per formare una nuova coppia… Il bacio c’è già stato e il clima si fa davvero rovente sull’isola. Scopriamo tutti i dettagli!

Scatta il bacio all’Isola dei Famosi: nuovo amore tra i due naufraghi?

Ebbene sì, c’è stato un nuovo bacio all’Isola dei famosi! Un bacio a stampo, ma che sembra essere l’inizio di qualcosa in più di una semplice amicizia. In realtà, a fare in modo che i due naufraghi si baciassero, ci ha pensato Edoardo Tavassi, che ha organizzato il gioco della bottiglia. E, appositamente, ha fatto in modo che la bottiglia ( le sue mani!) indicasse proprio i due concorrenti, costretti a baciarsi! Di chi stiamo parlando? Di Marialaura De Vitis e Alessandro Iannoni.

La nuova naufraga, fresca della vittoria a La Pupa e il secchione, non ha nascosto sin da subito l’interesse nei confronti di Alessandro, che ricambia. Tra di loro, però, c’è un grosso ostacolo: Carmen Di Pietro, mamma di Alessandro. La naufraga è estremamente gelosa del figlio, al quale consiglia di non rapportarsi ad alcuna donna prima di essersi realizzato. E, inevitabilmente, Carmen nutre un bel po’ di dubbi su Maria Laura e sul reale interesse che prova per suo figlio: “Voglio vedere se è interessata veramente a lui, o se è una cosa che vuole conquistarlo tanto per dire ‘ho conquistato Alessandro”. Se mi accorgo che Maria Laura prende in giro mio figlio, mi arrabbio sul serio”

“Io non mi faccio abbindolare. Conosce troppe cose di me, è come se avesse studiato il mio personaggio. Dice esattamente quello che io voglio e questa cosa mi spaventa”, ha raccontato Carmen a Lory Del Santo. Secondo voi la De Vitis è realmente interessata ad Alessandro? Lo scopriremo nelle prossime puntate dell’Isola, stay tuned!