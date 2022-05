La dottoressa Pimple Popper, Tim: mai visto nulla di simile, da restare a bocca aperta

La storia di Tim a La dottoressa Pimple Popper: mai visto nulla di simile prima d’ora, resterete davvero a bocca aperta stavolta.

Resterete davvero a bocca aperta quando vi mostreremo le immagini della protuberanza che, circa dieci anni prima della sua partecipazione a La dottoressa Pimple Popper, era cresciuta sulla schiena di Tim.

Sappiamo benissimo che le escrescenze dietro la schiena sono sempre piuttosto preoccupanti e, soprattutto, non lasciano mai indifferenti la dermatologa. Com’è noto, dietro la schiena c’è la colonna vertebrale e rimuovere una protuberanza non è affatto una cosa semplice. L’abbiamo potuto constatare con Antonio, ricordate? L’escrescenza spuntata sul corpo di Tim, però, era qualcosa di incredibile e che, soprattutto, fino ad ora non avevamo mai visto. “È grande quanto un melone”, ha detto il paziente della dottoressa per descrivere la grandezza della sua massa. In effetti, era proprio così! La dottoressa è riuscita a soddisfare la richiesta del simpatico Tim? Assolutamente si, ma le complicazioni durante l’intervento non sono affatto mancate. Scopriamo insieme ogni cosa.

Grossa escrescenza per Tim a La dottoressa Pimple Popper: che choc!

Nemmeno la protuberanza di Allen era grossa come quella di Tim! Recatosi presso lo studio della dottoressa Pimple Popper per sbarazzarsi una volta per tutta dell’escrescenza che aveva sulla schiena, Tim non ha potuto fare a meno di spiegare tutte quelle complicazioni che l’enorme massa gli comportava ogni giorno. “Ho iniziato a zoppicare e devo stare sempre attento per paura di sbattere da qualche parte”, ha raccontato Tim alle telecamere del programma. Insomma, un vero e proprio incubo!

Prima ancora di potersi recare da Sandra Lee, Tim ha raccontato di essersi rivolto ad altri medici e di essere stato raccomandato da uno di loro di operarsi il più presto possibile, ma lui non ne ha voluto sapere niente. Una volta divenuta più grande, però, ha ritenuto necessario chiedere aiuto. La protuberanza non era altro che un grossissimo lipoma, che la dottoressa ha immediatamente rimosso. Certo, durante l’operazione non sono affatto complicazioni e la dermatologa ha faticato un po’ per tirarlo via per intero, ma fortunatamente è andato tutto alla grande.

Grazie alla dottoressa, Tim è riuscito a vivere una vita serena e tranquilla.