“Mi sfottevano”: Miriam Leone racconta di essere stata vittima di bullismo; il retroscena sul passato dell’ex Miss Italia.

Lei non ha bisogno di presentazioni: è una delle attrici e conduttrici più apprezzate del nostro Paese. Dove, nel 2008, è stata incoronata la più bella, vincendo la 69 esima edizione di Miss Italia. Parliamo proprio di lei, Miriam Leone, uno dei volti più amati dal pubblico italiano. Sulla sua illustre carriera sappiamo praticamente tutto, ma non tutti conoscono alcuni retroscena sul suo passato.

In una intervista di qualche mese fa a Il Corriere della sera, l’attrice siciliana si è raccontata a cuore aperto, parlando di una parentesi dolorosa vissuta quando era ragazzina. In seguito, le sue parole nel dettaglio.

Miriam Leone: “Mi sfottevano per…”, il doloroso retroscena sul suo passato

“La gente mi vede bella e non riesco a capire, non sono mai contenta del mio aspetto.” A dichiararlo è stata proprio Miriam Leona, in una recente intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Un’intervista nella quale l’ex Miss Italia ha spiegato di aver fatto fatica ad accettare il proprio aspetto. Colpa anche degli attacchi ricevuti quando era al liceo: l’attrice veniva derisa a causa delle sue sopracciglia folte. “Al liceo mi dicevano che ero Elio delle Storie Tese. Oggi è divertente perché ho un’età, non mi lascio ferire facilmente”.

Veri e propri episodi di bullismo, quelli ricevuti da Miriam Leone ai tempi del liceo. Ma, oggi, l’attrice ha imparato ad ignorare le critiche, soprattutto quelle che arrivano attraverso i social networks: “Ma perché me la dovrei prendere se sui social mi insulta, per dire, Giuseppino88? La facilità nel criticare il prossimo sono chiacchiere da bar che valgono zero.” L’attrice sottolinea anche come oggi, tra i più giovani, ci sia invece una maggiore accettazione delle diversità.

“Ci ho messo una vita ad accettare la mia faccia, non sono mai stata contenta del mio aspetto”, ha concluso la Leone. E voi, conoscevate questo retroscena sull’adolescenza dell’ex Miss Italia?