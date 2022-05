“Mi sta antipatica”, l’ex volto di Uomini e Donne senza peli sulla lingua su Ida Platano; ecco cosa ha detto sulla dama del trono Over.

State seguendo le nuove puntate di Uomini e Donne? Manca poco alla fine di questa stagione: come sempre, anche quest’anno, la trasmissione di Canale 5, andrà in vacanza, per poi tornare in onda a settembre. Ritroveremo Ida Platano nella prossima stagione?

La dama bresciana è sempre più protagonista del trono Over, soprattutto da quando in studio è tornato il suo ex Riccardo. Ci sarà il tanto atteso ritorno di fiamma tra i due? Staremo a vedere! Nel frattempo, c’è un’ex protagonista del programma che ha parlato proprio di Riccardo ed Ida, lasciandosi andare a parole non proprio positive nei confronti della Platano. Scopriamo di cosa si tratta!

Ida Platano, arriva la frecciatina dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Mi sta antipatica”

Pochi giorni fa Riccardo Guarnieri aveva espresso belle parole per lei e, adesso, è arrivata la sua risposta. Di chi stiamo parlando? Di Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. La sua avventura in trasmissione non ha avuto lieto fine: il tronista ha preferito e scelto la sua ‘rivale’ Valeria. Per Federica, però, sono arrivati diversi apprezzamenti! Non solo da Alessandro Vicinanza, che le aveva esplicitamente chiesto di restare nel programma per conoscersi. Anche Riccardo, come abbiamo detto, ha speso belle parole per l’ex corteggiatrice, che sembra ricambiare l’interesse: “È un bell’uomo. L’ho seguito, mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile. A primo impatto è interessante”. Ma non è tutto!

Federica ha parlato anche di Ida: “Già credo che Ida non mi sopporti… e non ha ragione! Forse lo farei per smacco, mi sta antipatica per quello che ha detto su di me”, ha spiegato la corteggiatrice, riferendosi a un battibecco avuto in trasmissione proprio con la dama del trono Over.

Come reagirà Ida alle parole di Federica? E, soprattutto, Riccardo rimarrà lusingato da quanto detto dall’ex corteggiatrice? Non ci resta che attendere le prossime news!