Valeria Graci, la triste confessione: “Perdono ma non dimentico”

Valeria Graci torna con la mente a 10 anni fa svelando una triste confessione che riguarda il passato.

Comica, attrice e conduttrice televisiva, Valeria Graci è un amato personaggio del mondo dello spettacolo. Famosissimo è il duo comico Katia & Valeria, con Katia Follesa, formato nel 2001 e scioltosi nel 2012. Il duo ha fatto parte del cast di numerose trasmissioni, come Colorado Cafè, Zelig Off e Zelig Circus, Scherzi a parte.

Dopo lo scioglimento Katia e Valeria hanno continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo ma prendendo strade separate. Dal 2014 Valeria è un’inviata di Striscia la notizia ma parallelamente ha anche rivestito altri ruoli in trasmissioni tv. Ed è proprio sul sodalizio con la Follesa che è ritornata a parlare nel podcast ‘One more time’ di Luca Casadei. Nel corso della chiacchierata ha svelato alcuni motivi che hanno portato alla separazione del duo.

Valeria Graci parla del duo con Katia Follesa: la triste confessione

Nel podcast ‘One more time’ di Luca Casadei, Valeria Graci è ritornata a parlare del famoso duo formato nel 2001 con Katia Follesa e poi scioltosi nel 2012. L’inviata di Striscia la notizia ha svelato alcuni motivi che avrebbero portato alla separazione.

E’ partita raccontando com’è nato il duo, svelando che all’epoca Katia era una sua fan: “Lei veniva a vedere alcuni miei spettacoli, era una mia fan. E ci siamo dette: ‘perchè non fare qualcosa insieme?’ La nostra prima idea è stata parodiare le pubblicità televisive”. Un sodalizio che ha avuto negli anni sempre più successo ma nonostante la fama c’è stata poi la rottura. La separazione è avvenuta circa 10 anni fa: ma che cosa è accaduto?

Dalle sue parole sembrerebbe che ci siano state delle interferenze e delle incomprensioni. Innanzitutto spiega che loro facevano parte di un’agenzia che ‘se una è incinta l’altra lavora’ e come spiega che questa ‘scelta’ non è stata giusta, perchè dice ‘essere un duo vuol dire lavorare insieme’. Sembrerebbe che il distacco sia arrivato per scelte sbagliate e anche a causa di terze persone: “Ero incinta, non avevo voglia di arrabbiarmi, così lasciai correre“. Ha svelato che quando aveva bisogno della sua compagna non c’è stata e per un bel po’ di tempo non si sono viste e mai sentite: “Poi ci siamo riviste e chiarite ma era ormai troppo tardi” e aggiunge: “Quello che avevamo creato 10 anni fa io l’ho perso tutto. Mettici le interferenze, mettici che magari uno si fida più di quello che dice una terza persona: quel noi è finito”.

La comica e conduttrice svela che nonostante tutto, se ci fosse la possibilità farebbe volentieri uno spettacolo insieme a Katia Follesa: “Sono capace di perdonare, però non dimentico”.