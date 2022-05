Quali sono le anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 14 Maggio? Oggi è il momento della sua verità: imperdibile.

Ci avviciniamo quasi alle battute d’arresto di questa stagione di Verissimo, che ha presentato al suo pubblico tantissime novità, eppure le sorprese di Silvia Toffanin sembrerebbero non voler affatto finire. La puntata di Sabato 14 Maggio, infatti, sarà ricca di ospiti. Ecco le anticipazioni.

Nella puntata di oggi di Verissimo non mancheranno affatto alcuni volti che abbiamo potuto già conoscere nelle scorse puntate o in altri programmi, ma anche coloro che si raccontano alla padrona di casa per la prima volta in assoluto. D’altra parte, è proprio questa la carta vincente dello storico programma di Mediaset: sorprendere sempre il suo pubblico con degli ospiti incredibili. Chi ci sarà, però, quest’oggi? Chi saranno coloro che hanno scelto proprio il programma di Silvia Toffanin per raccontarsi? Scopriamoli tutti: sarà un appuntamento imperdibile.

Verissimo, anticipazioni puntata del 14 Maggio: imperdibile!

Preparatevi ad una puntata di Verissimo piuttosto imperdibile! Sabato 14 Maggio, nello studio di Cologno Monzese si alterneranno degli ospiti impressionanti. Pronti a scoprire le anticipazioni della puntata di oggi nel minimo dettaglio? Eccoli qui:

Matteo Renzi: partiamo subito col botto! L’ex premier sarà per la prima volta in assoluto a Verissimo per un racconto inedito sulla sua vita privata. Non si parlerà di politica, da come si legge da Mediaset, ma ci sarà un ritratto completamente nuovo sull’uomo;

Insomma, una puntata piuttosto ricca, durante la quale il pubblico avrà la possibilità di conoscere i suoi personaggi preferiti nel profondo. Noi non vediamo l’ora, voi?