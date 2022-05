Bianca Balti, perché ha scelto di congelare gli ovociti: il motivo vi lascerà di stucco

Bianca Balti ha scelto di congelare i suoi ovociti, e ne spiega il perché: il motivo vi lascerà di stucco, nessuno lo avrebbe immaginato

Oggi utilizza il suo profilo social per farsi portavoce di messaggi importanti e solidali a favore delle donne che con coraggio scelgono di cambiare strada e riprendere in mano la loro vita.

Bianca Balti, la bellissima modella italiana, ha preso una decisione il cui motivo lascia tutti di stucco. Quella di congelare gli ovociti è una scelta determinata da un percorso che l’ha portata a fare una riflessione importante e che oggi, accomuna in realtà molte donne. Ecco cosa ha fatto sapere la modella.

Bianca Balti spiega perché ha scelto di congelare gli ovociti: una scelta ‘indipendente’

Quella di congelare gli ovociti è stata per Bianca Balti una scelta che si legge come un ‘gesto simbolico’. Molte sono coloro che si fanno portavoce di un messaggio che oggi, abbraccia un’ampia schiera di donne.

Dopo la fine della relazione con il suo ex compagno, Sal Lahoud, che la stessa per svariate ragioni ha definito una relazione tossica, Bianca Balti ha fatto una scelta molto importante. In un’intervista a Vanity Fair la modella si è raccontata ed ha dato spazio ad un momento della sua vita molto delicato e particolare: “Quando tocchi il fondo ci sono due opzioni: farla finita o risalire. Il primo passo è stato uscire da una relazione tossica” .

Una relazione che Bianca Balti ha chiuso circa un anno fa e che l’ha portata a riconsiderare diversi aspetti della sua vita. Tra cui, quello di diventare madre senza la necessità di dover così dipendere da un uomo. Da qui deriva la scelta della modella di congelare gli ovociti. “L’ho fatto lo scorso anno alla fine di una relazione fatta di dinamiche tossiche. Non so se farò questo figlio, se incontrerò un uomo che mi farà venire voglia di farlo, se lo vorrò fare da sola“.

“E’ un gesto simbolico. Chi è in una relazione tossica e non la interrompe perché desidera diventare genitore è vittima di un ulteriore ricatto, quello per cui la maternità dipende dalla relazione”, ha spiegato Bianca Balti.

Voi cosa ne pensate?