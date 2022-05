È diventato papà bis: “Ciao bello”, l’annuncio social è dolcissimo

È diventato papà bis: “Ciao bello”, l’annuncio social dell’amatissimo personaggio televisivo è dolcissimo.

Un tenerissimo scatto dei neo genitori col nuovo arrivato. È così che uno dei personaggi televisivi più amati del momento ha annunciato la nascita del suo secondo bebé: “Ciao bello, benvenuto Elan Gabriele”.

Una gioia immensa per lo chef, che diventa papà bis, dopo la nascita della sua primogenita, a gennaio del 2022. Una gioia anche per fan, amici e colleghi, che non hanno perso tempo ad invadere il post con dolcissimi auguri e messaggi di affetto. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

L’amatissimo personaggio tv è diventato papà bis: “Benvenuto Elan”, l’annuncio

L’annuncio della seconda gravidanza era arrivato a novembre 2022, con uno scatto in cui la piccola Alisea accarezzava la pancia di mamma Eleonora. E, da qualche ora, la famiglia si è finalmente allargata: il famoso chef è diventato papà per la seconda volta!

Parliamo di Roberto Valbuzzi, uno dei protagonisti di Cortesie per gli Ospiti, che proprio qualche ora fa ha condiviso la foto del neonato, tra le braccia della sua mamma. Un sorriso che esprime tutta la felicità di Roberto ed Eleonora Laurito, già genitori della piccola Alisea, nell’accogliere in famiglia Elan Gabriele.

Come abbiamo anticipato, l’annuncio sui social è stato accolto con gioia ed entusiasmo da fan, amici e colleghi, che non hanno perso tempo a congratularsi con i neo genitori bis e a dare il benvenuto al piccolo. Tra i tanti commenti apparsi su Instagram c’è quello di Luca Calvani, collega a Cortesie per gli ospiti, e di Diego Thomas: quest’ultimo era esperto di architettura e arredi nel format di Real Time, il ruolo ricoperto oggi da Calvani.

“È andato tutto benissimo, il signorino sta benissimo, è un maschietto! Ce l’avevate scritto in tantissimi, è stato difficilissimo non dirvelo. Volevamo tenercelo per noi e aspettare che nascesse per stare più tranquilli… Parto naturale, velocissimo, vi presentiamo il signorino”, ha raccontato Eleonora nelle sue stories di Instagram, dove ha poi condiviso diversi scatti del principino appena nato. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri a mamma Eleonora e papà Roberto.. e benvenuto al mondo piccolo Elan!