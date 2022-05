Dopo Vite al Limite è rinato: prima pesava quasi 300 kg, oggi Randy Statum è irriconoscibile

A Vite al Limite Randy Statum pesava quasi 300 kg, oggi è irriconoscibile: vedere il suo cambiamento vi lascerà davvero senza parole, eccolo!

Il cambiamento di Randy Statum, così come quello di Karina Garcia e Zsalynn, ha davvero dell’incredibile. All’epoca della sua partecipazione al programma, il giovane aveva un peso che raggiungeva quasi 300 kg ed una situazione piuttosto ingestibile.

Quello che ha maggiormente catturato l’attenzione di tutti i telespettatori di Vite al Limite, però, è un unico “dettaglio”: Randy è aumentato di peso per il semplice gusto di mangiare. A differenza di Larry, che era solito sfogare nel cibo la sua rabbia e frustrazione nel cibo dopo diversi tragici lutti, il giovane paziente del dottor Nowzaradan ha raccontato di avere iniziato questa sua ossessione nel cibo quando era solo un bambino. E di aver accumulato sempre più chili nel corso degli anni fino a raggiungere dei livelli spropositati. Com’è stato il suo percorso? Beh, Randy ha sconvolto tutti! Desideroso di ritornare ad essere un padre per sua figlia, il giovane Statum è ritornato subito in ottima forma. Ed ora sembra esserlo ancora di più. Eccolo oggi: è irriconoscibile.

Randy Statum dopo Vite al Limite è irriconoscibile: impressionante!

Ossessionato dal cibo sin da quando era un bambino, Randy ha raccontato alle telecamere di po di aver raggiunto dei livelli di obesità tali da rendergli impossibile qualsiasi tipo di movimento. Spingendolo, quindi, a chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Ancora una volta, il chirurgo iraniano ha avuto la possibilità di registrare un grandissimo successo: il giovane Statum è dimagrito quasi 100 kg dall’inizio del suo percorso. Inizialmente, come dicevamo, pesava quasi 300 kg. Al momento dello spegnimento dei riflettori, invece, ne pesava 200. Davvero incredibile, vero?

Ad oggi, per, Randy appare ai nostri occhi davvero irriconoscibile. L’abbiamo rintracciato su Facebook, infatti, ed abbiamo constatato che è dimagrito ancora di più. Oltre ad essere felice ed innamorato della sua compagna, il buon Statum sembrerebbe continuare la dieta. Eccolo qui in uno scatto dell’Ottobre scorso:

Davvero irriconoscibile, vero? Complimenti a Randy, non è cosa di tutti i giorni vedere questo cambiamento!