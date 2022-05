È di nuovo innamorata! La prima foto di coppia fa boom di likes: grande gioia per i fan

Dopo la fine della sua storia d’amore, è di nuovo innamorata: pubblica la prima foto di coppia e fa boom di likes, grande di gioia tra i fan.

Che era di nuovo innamorata, l’aveva fatto chiaramente intendere ai suoi sostenitori in diverse Instagram Stories, ma adesso ne abbiamo proprio la conferma: il cuore dell’ex volto di una seguitissima trasmissione Mediaset batte di nuovo!

Sui rispettivi canali social, si è soliti condividere di tutto. C’è chi preferisce mostrarsi al naturale, chi rende partecipi di lieti eventi e chi, invece, comunica importantissime novità lavorative. La protagonista di questo nostro articolo di oggi, invece, ha scelto di utilizzare il suo profilo Instagram per condividere con i suoi sostenitori un evento davvero grandioso: ha ritrovato l’amore. Subito dopo la sua partecipazione ad un famoso programma, la giovanissima ragazza è entrata nel cuore di tutto il pubblico italiano. Ed ha riscosso un seguito impressionante sui social. È proprio per questo motivo che non perde occasione di comunicare ed interagire con i suoi sostenitori, ma anche condividere con loro importantissime novità. Sapete di chi parliamo?

È di nuovo innamorata: la prima foto di coppia!

Dopo la fine della sua storia d’amore, l’ex volto di Mediaset è finalmente di nuovo innamorata! A comunicarlo, è stata proprio la diretta interessata sui social con la prima foto di coppia. Aveva fatto intuire qualcosa nei mesi scorso, ma solo qualche giorno fa ha voluto rendere partecipi i suoi sostenitori della sua gioia. Stiamo parlando di Jessica Battistello, ex concorrente di Temptation Island.

Chi segue la bella Jessica, sa benissimo che – dopo aver chiuso definitivamente la sua relazione con Andrea Filomena – aveva scelto di ritornare a Santo Domingo dalla sua famiglia. Qualche settimana fa, invece, il ritorno in Italia. Il motivo? Semplicissimo: ha ritrovato l’amore ed adesso vuole viverselo appieno! Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni sul ragazzo che sta facendo nuovamente battere il cuore di Jessica. Quello che siamo riusciti a carpire dal suo profilo Instagram è che si chiama Stefano. Non sappiamo da quanto tempo i due facciano coppia fissa, ma quello che non si può fare a meno di notare è di quanto la loro sintonia e il loro feeling sia alle stelle.

Auguriamo ad entrambi ogni bene!

Ricordate il suo percorso a Temptation Island?

Per chi non lo ricordasse, Jessica Battistello ha partecipato a Temptation Island col suo compagno Andrea Filomena nel 2019. I due si sarebbero dovuti sposare prima della loro partecipazione al programma, ma lei – nonostante fosse tutto organizzato – aveva scelto di rimandare le nozze. Dal docu-reality delle coppie, i due ne sono usciti separati, ma dopo qualche mese hanno deciso di riprovarci. Circa un annetto fa, però, l’annuncio della loro rottura definitiva. Ad oggi, quindi, le loro strade si sono separate per sempre!