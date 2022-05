“Ero semi paralizzata”: è tornata in tv dopo un lungo periodo lontano dalle telecamere

Dopo una lunga assenza, è tornata di recente in tv: intervistata dal Corriere, ha raccontato cosa le è successo in questi anni.

La sua carriera è esplosa a cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila ed è costellata di programmi molto seguiti che le hanno dato una popolarità gigantesca. Le Iene, Quelli che il calcio, X Factor sono solo alcune delle tappe del suo eccezionale percorso. Poi, ad un certo punto, è stata costretta ad allontanarsi dal piccolo schermo per diversi anni.

Di recente è tornata in tv partecipando ad una trasmissione di grande successo e, tra l’altro, è riuscita anche a vincere insieme al suo compagno d’avventura. Avrete sicuramente capito che parliamo di Victoria Cabello, tra i concorrenti dell’edizione di Pechino Express appena conclusa. La simpatica italo inglese giocava in coppia con Paride Vitale e insieme formavano il duo de “I Pazzeschi”.

Ma cosa ha portato la nota conduttrice radio e tv ad assentarsi dal piccolo schermo per tanto tempo? Ne ha parlato lei stessa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera poco prima di approdare nel reality condotto da Costantino della Gherardesca.

Victoria Cabello tornata in tv dopo una lunga assenza: cos’era successo

Già in passato, Victoria aveva parlato a La Stampa della malattia che l’aveva colpita durante un viaggio all’espero e l’aveva costretta a tenersi lontana dal suo lavoro. Si tratta del morbo di Lyme o “borreliosi”, un’infezione causata dalle punture delle zecche e che può compromettere il funzionamento del sistema neurologico, articolare o cardiaco.

Prima di partire per Pechino Express, al Corriere la Cabello aveva spiegato che il programma (andato in onda a partire dallo scorso 10 marzo per la prima volta non più su Rai Due ma su Sky) rappresentava l’occasione di una rinascita dopo quella lunga e difficile fase.

“Avevo problemi di memoria, non ricordavo molte parole. Ed ero semi paralizzata – ha rivelato al noto quotidiano – Questo mi ha creato non poche sicurezze: non ero più certa di essere in grado anche solo fisicamente di tornare in tv”. Grazie all’ipnosi e al supporto della sua analista, l’ex giudice di X Factor è riuscita a riacquistare fiducia in sé stessa.

Ai fan che le chiedono se ci sia la possibilità di tornare con nuova versione del programma Victor Victoria, risponde che le piacerebbe ma che avrebbe anche voglia di sperimentare: “Mi divertirebbe ripensare ad altro, chessò, a una trasmissione di televendite. Oppure diventare direttrice di rete di un qualunque canale ma solo nelle ore notturne”.

In attesa di rivederla al timone di qualche trasmissione, complimenti a Victoria e Paride per il trionfo a Pechino Express 2022!