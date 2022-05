Finisce in carcere per omicidio: colpo di scena shock a Beautiful; cosa sta accadendo nelle puntate americane della soap opera.

In Beautiful i colpi di scena non mancano mai. Lo sanno bene i telespettatori, che da ben 35 anni seguono le vicende della famiglia Forrester, dei loro amici ma, soprattutto, dei nemici! Nelle puntate attualmente in onda nel nostro Paese sta accadendo di tutto, ma tenetevi forte: ben presto arriveranno sorprese davvero sconcertanti.

Come sappiamo, tra le puntate americane e la messa in onda in Italia trascorrono diversi mesi, ma, se siete curiosi e non temete spoiler, vi anticipiamo quello che accadrà. Uno dei protagonisti assoluti della soap finirà in prigione, con un’accusa gravissima. Scopriamo i dettagli.

Colpo di scena a Beautiful: una protagonista assoluta finisce in carcere per omicidio

Appassionati di Beautiful preparatevi a dei clamorosi ritorni. In America sono già riapparsi sul set, ma per rivedere in scena questi personaggi in Italia bisognerà attendere ancora un po’. Rivedremo tantissimi protagonisti, tra cui Taylor Hayes e Deacon Sharpe. Tornerà anche Bridget, la figlia di Brooke, ma non tutti i ritorni saranno graditi…

Ben presto, infatti, rivedremo una delle nemiche storiche dei Forrester, Sheila Carter! Ed è proprio lei di cui vi parleremo oggi: la donna sarà incastrata e finirà in carcere, grazie a Steffy. Vi abbiamo già raccontato del terribile episodio in cui Finn perderà la vita: il dottore verrà sparato proprio da Sheila. Quest’ultima, però, colpirà anche Steffy, che finirà in coma: al risveglio la Forrester sarà colpita da amnesia e non ricorderà nulla del terribile incidente. Ma Sheila ha i giorni contati!

Dopo poco, infatti, Steffy recupererà la memoria e proprio nelle puntate in onda in questi giorni in America, Sheila sarà finalmente incriminata e finirà in prigione! Sarà davvero finita qui?

La Carter, come sappiamo, non è una che si arrende facilmente e potrebbero esserci clamorosi risvolti nella trama. Non ci resta che attendere i prossimi episodi per tutti i dettagli. Noi non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà, e voi?