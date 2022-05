Il Volo, come sono cambiati nel tempo i tre tenori: irriconoscibili in questo scatto

Vi siete mai chiesti come siano cambiati i tre cantanti de Il Volo nel corso del tempo? Spunta uno scatto: sono irriconoscibili.

Davvero pazzesca l’esibizione de Il Volo nel corso dell’Eurovision Song Contest, vero? Seppure con un cantante in meno perché risultato positivo al Covid qualche ora prima della performance, il gruppo musicale ha ugualmente incantato tutti con la loro bravura.

Vi siete mai chiesti, però, come sono cambiati nel corso degli anni? Era esattamente il 2009 quando i tre giovanissimi cantanti hanno preso parte al famoso programma di Antonella Clerici singolarmente. Dopo quel momento, è successo di tutto! Non solo i tre giovanissimi teneri sono diventati un gruppo musicale a tutti gli effetti, ma hanno iniziato a riscuotere sempre più successo e consensi. Ad oggi sono amatissimi e, senza alcun dubbio, tra le voci più amate della musica nostrana. Siete curiosi, però, di sapere anche voi com’erano al loro esordio in tv? Oggi sono degli splendidi fanciulli, ma come sono cambiati negli anni?

Come sono cambiati i tre giovani tenori de Il Volo? Lo scatto del passato

Recentemente vi abbiamo mostrato le loro case e vi abbiamo descritto nel minimo dettaglio alcuni dei dettagli che le rendono pazzesche, adesso siete curiosi di sapere come sono cambiati i tre giovanissimi tenori de Il Volo nel corso degli anni? Sono trascorsi più di 10 anni dal loro esordio e dalla loro scalata al successo ed oggi Gianluca, Piero ed Ignazio sono tre fantastici giovanotti, ma com’era agli inizi della loro carriera?

Spulciando un po’ il loro canale ufficiale, siamo riusciti a rintracciare tanti scatti che li ritraggono oggi, ma non abbiamo potuto fare a meno di notare uno che li ritrae proprio a “Ti lascia una canzone”, il programma di Antonella Clerici che ha determinato la nascita del loro gruppo musicale. Curiosi di vederli anche voi com’erano allora e come sono cambiati? Guardate un po’ questo scatto:

Quasi irriconoscibili, vero? D’altra parte, si parla di uno scatto di più di 10 anni fa. E qui i tre giovanissimi tenori erano solo dei ragazzini, ma soprattutto inconsapevoli che da quel momento tutto sarebbe cambiato.