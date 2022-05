Isola dei famosi, arriva l’annuncio a sorpresa di Ilary Blasi: accadrà lunedì; cosa ha rivelato la conduttrice durante la puntata di ieri.

Una puntata esplosiva, quella de L’Isola dei Famosi in onda ieri, venerdì 13 maggio 2022. Una puntata in cui è successo davvero di tutto, dal confronto acceso tra Roger ed Estefania all’eliminazione definitiva di Laura Maddaloni. E le sorprese non sono mancate neanche negli ultimi minuti della diretta.

Proprio poco prima di salutare il pubblico e dare l’appuntamento alla prossima puntata, Ilary Blasi ha annunciato un’importante novità. Che avverrà proprio nel corso del prossimo appuntamento col reality, fissato per lunedì sera. Pronti per scoprire di cosa si tratta?

Accadrà lunedì sera all’Isola dei Famosi: l’annuncio di Ilary Blasi in diretta

All’Isola dei famosi, si sa, tutto può cambiare. È questo il motto di questa edizione ed Ilary Blasi non fa altro che ripeterlo ai telespettatori. È cambiata anche la data della finale: il reality si allunga e terminerà il 27 giugno! Per questo motivo, proprio come accade al GF Vip, nuovi concorrenti entrano in gioco a reality già in corso! Dopo le tre conquistadores Mercedesz Henger, Marialaura De Vitis e Fabrizia Santarelli , sono in arrivo nuovi naufraghi!

Ad annunciarlo è stata proprio Ilary Blasi, che ha spiegato che proprio lunedì sera sbarcheranno in Honduras quattro nuovi naufraghi: “Belli, bravi e boni!”, ha spiegato la conduttrice. “Io sarò qui lunedì!”, ha esclamato Vladimir, entusiasta per la novità. Ilary non ha anticipato i nomi, ma ha specificato che si tratta di tre uomini ed una donna. Come reagiranno i naufraghi all’arrivo di ben quattro new entry?

I nomi dei tre uomini sono ancora top secret, ma iniziano a trapelare indiscrezioni sulla possibile concorrente donna: secondo quanto riporta la blogger Deianira Marzano, potrebbe essere Pamela Petrarolo, ex volto di Non è la Rai. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutti i dettagli e, soprattutto, le identità dei nuovi naufraghi. Noi non vediamo l’ora, e voi?