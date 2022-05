Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi assente in puntata: cosa è successo alla concorrente e perché non ha partecipato alla diretta.

È andata in onda ieri, venerdì 13 maggio, una nuova, ricchissima, puntata de L’Isola dei Famosi. Una puntata in cui è accaduto di tutto, a partire dal confronto super acceso tra Estefania Bernal e Roger Balduino. Una serata ricca di sfide e prove avvincenti, ma una clamorosa assenza non è passata inosservata.

In puntata, infatti, mancava Guendalina Tavassi, una delle concorrenti più in vista di questa edizione del reality show. Come mai l’ex gieffina non era presente in palapa? A spiegarlo, a inizio puntata, è stato proprio Alvin, l’inviato dall’Honduras. Scopriamo cosa è successo.

Guendalina Tavassi assente nella puntata di ieri de L’Isola dei Famosi: il motivo

Una puntata scoppiettante, quella de L’Isola dei famosi in onda ieri sera su Canale 5. I colpi di scena sono stati tantissimi e, come sempre, ad inizio puntata Alvin aggiorna il pubblico con le ultimissime novità dall’Honduras. I telespettatori hanno ritrovato Blind, assente nella scorsa puntata a causa di un’infezione cutanea, ma hanno dovuto rinunciare ad un’altra naufraga. Guendalina Tavassi, infatti, non ha partecipato alla diretta di ieri ed il motivo è stato spiegato proprio da Alvin.

“Guendalina è assente per dei piccoli accertamenti, è stata portata in infermeria. Non ci sono state evidenze di nulla di anomalo, quindi ha solo un paio di giorni di riposo di prescrizione”, ha spiegato l’inviato. Nulla di preoccupante, quindi: con ogni probabilità Guendalina si riunirà al gruppo per la prossima puntata del reality, prevista per lunedì sera. E, nel corso della puntata di ieri, un altro concorrente ha lasciato la palapa dopo un incidente.

Si tratta di Roger Balduino, che in seguito alla sfida dell’orologio honduregno contro Clemente Russo, ha accusato forti dolori al piede. Anche il modello brasiliano ha raggiunto l’infermeria in elicottero, per tutti una radiografia e tutti i controlli del caso. Non possiamo che mandare un in bocca al lupo a Guendalina e Roger, sperando di rivederli presto insieme al gruppo!