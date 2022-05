Una splendida e lussuosa villa: dove vive Iva Zanicchi, ecco la sua casa

Vi siete mai chiesti dove vive Iva Zanicchi ed avete mai visto la sua villa? È davvero immensa e ricca di dettagli pazzeschi.

È tra le grandi voci della musica italiana, Iva Zanicchi. Recentemente sul palco di Sanremo con la sua “Voglio amarti”, la famosa aquila di Ligonchio ha dimostrato che non c’è età che tenga quando si è un’artista a 360 gradi.

Iniziata a muovere i primi passi nel mondo della musica quando era solo una ragazzina, Iva Zanicchi ha saputo facilmente impressionare tutti con la sua voce e la sua bravura. Ancora oggi, nonostante siano passati anni dal suo debutto, la cantante è tra i volti più amati e famosi della musica nostrana. Cosa sappiamo, però, sul suo conto? Prima della partecipazione al Festival di Sanremo, vi abbiamo parlato del suo compagno Fausto, che recentemente ha promesso di sposare, e di sua figlia Michela. Se vi chiedessimo, però, qualche informazione in più sulla sua villa, ci sapreste dare una risposta? A quanto pare, Iva Zanicchi vive in Brianza all’interno di una casa pazzesca: scopriamo insieme alcuni dei suoi dettagli.

Avete mai visto la villa dove vive Iva Zanicchi? È pazzesca!

Dopo le case dei tre tenori de Il Volo, non possiamo fare a meno di mostrarvi alcuni dettagli della villa di Iva Zanicchi. Come dicevamo, sembrerebbe che la famosa Aquila di Ligonchio vive in Brianza in una casa dove anche la minima cosa è stata studiata nei minimi dettagli. Come facciamo a saperlo? Spulciando un po’ il suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare qualche piccolo dettaglio in più. La casa, vi assicuriamo, è davvero immensa. Ed oltre a possedere delle stanze immense e spaziose, ha a disposizione un giardino dove la cantante mette in pratica il suo pollice verde.

Non sappiamo di che stanza si tratti, ma da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, si mostra ampiamente spaziosa e ricca di opere. Non solo, infatti, vi è un grande divano con dei cuscini rossi ed arancioni, ma sulle pareti vi sono dei quadri piuttosto notevoli.

Una grande voce come la sua poteva mai rinunciare alla musica? Assolutamente no! Anche la simpaticissima Iva, infatti, possiede un pianoforte in casa. Quelli che, però, non si può fare a meno di notare sono tutti i dettagli che rendono particolarissima e piena di stile la stanza. A partire, quindi, dai tappeti scelti fino ai quadri appesi alle pareti rigorosamente bianche.

Non solo le piante e il giardinaggio, ma anche la cucina è tra le più grandi passioni di Iva Zanicchi. Avete visto la stanza? Davvero pazzesca!