Luca Onestini e Ivana Mrazova oggi: lei rivela in che rapporti sono

Molti si chiedono come siano oggi i rapporti tra Luca Onestini e la sua ex Ivana Mrazova: ecco cosa ha rivelato lei sui social.

La loro storia ha appassionato milioni di fan che al GF Vip 2 avevano avuto modo di conoscerli ancora meglio. Nella casa più spiata d’Italia, tra l’ex volto di Uomini e Donne Luca Onestini e la bellissima modella ceca Ivana Mrazova nacque una bella amicizia che sbocciò in amore solo a reality concluso.

I due sono stati poi insieme per circa quattro anni regalando tante emozioni ai fan. Poi, ad agosto 2021, con grande stupore di tutti, tra loro c’è stato l’addio e le voci al riguardo facevano pensare che non si fossero lasciati nel migliore dei modi.

Luca aveva annunciato la rottura con un post su Instagram in cui si leggeva: “Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche”.

Dal canto suo, Ivana era intervenuta con una Ig story smentendo in parte quanto dichiarato dall’ex fidanzato: “Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo ‘aspettati e supportati’. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima”.

Insomma, sulle cause della separazione, i due non sembravano proprio d’accordo in pieno per cui era lecito pensare che non si fossero lasciati benissimo. Ma come stanno le cose oggi?

Ivana Mrazova risponde ad una domanda sull’ex Luca Onestini: in che rapporti sono oggi

L’ex gieffina ha aperto in queste ore un box domande su Instagram e un utente le ha chiesto se tra lei e l’ex di Soleil Sorge i rapporti fossero buoni. A sorpresa, Ivana ha risposto: “Tanti mi state chiedendo di Luca. Comunque sì, siamo in buoni rapporti”.

Forse anche grazie al tempo trascorso, le eventuali tensioni tra i due si saranno sciolte. Inoltre, quando qualche mese fa è morto Teddy, il cagnolino di Ivana, Onestini ha fatto una dedica all’amico a quattro zampe sui social e magari questa circostanza potrebbe averli fatti riavvicinare.

A voi piacevano Luca e Ivana come coppia?