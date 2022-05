Manuel Bortuzzo e Lulù: in che rapporti sono oggi dopo la rottura

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono ufficialmente lasciati, ma come sono i loro rapporti oggi dopo la rottura?

La notizia ha lasciato un po’ tutti di stucco: Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si sono definitivamente lasciati. Con un comunicato ufficiale, l’ex concorrente del GF Vip ha rivelato la fine della sua storia d’amore con la giovane principessina.

Lulù e Manuel si sono conosciuti a Settembre scorso nella casa del GF Vip. E, seppure le cose siano iniziate nei migliori dei modi, ma non proseguite nei migliori dei modi, sembrava che il giovane Bortuzzo avesse trovato la sua stabilità insieme a lei. A Verissimo, ad esempio, parlavano di mettere su famiglia e di andare addirittura a convivere. Insomma, sembrava che i due facessero parecchio sul serio. Il 25 Aprile scorso, invece, è giunto l’annuncio del giovane che dichiarava la fine del loro fidanzamento, lasciando tutti di stucco. Da quel momento, è successo di tutto. Non solo Lulù è intervenuta in merito, ma ha lanciato delle “accuse” molto precise nei confronti della famiglia del giovane. Ad oggi, però, come sono i loro rapporti? A svelare ogni cosa, è stato proprio il diretto interessato: ecco le sue parole.

Manuel e Lulù, che rapporti ci sono oggi? Cos’è successo dopo la rottura

Non è affatto la prima coppia che decide di dirsi “addio” dopo qualche mese dall’inizio della loro storia d’amore, ma come sono i rapporti oggi tra Manuel e Lulù? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo poco fa, è stato proprio il diretto interessato. Ospite dell’ultimissima puntata del Maurizio Costanzo Show, l’ex gieffino ha spiegato al padrone di casa cos’è successo tra lui e la giovane Selassiè dopo la rottura.

È proprio questa la chiave del successo di Manuel Bortuzzo: la schiettezza! Ne abbiamo avuta prova nel corso della sua esperienza nella casa del GF Vip, ma ne abbiamo avuto conferma al Maurizio Costanzo Show. Quando gli è stato chiesto dove fosse la sua fidanzata, il giovane ha risposto senza troppi peli sulla lingua. “Lei fa la vita sua e io la mia”, ha spiegato. Lasciando intendere che, dopo la rottura, non c’è stato nulla da fare.

Vi piacevano insieme?