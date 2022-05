Maria De Filippi spoilera un’ospite della finale di Amici 21: ci sarà anche lei!

Maria De Filippi spoilera un’ospite della finale di Amici 21, in diretta domani sera su Canale 5: ci sarà anche lei!

Ci siamo! Manca davvero pochissimo alla finalissima di Amici 21, che si terrà domani sera, 15 maggio 2022, su Canale 5. Una puntata che andrà in onda in diretta: nessuno rischio spoiler, quindi. Il vincitore verrà svelato soltanto al termine della diretta di domani! Che si preannuncia scoppiettante. Proprio nelle scorse ore, Maria De Filippi si è lasciata sfuggire uno spoiler sulla finale…

Uno spoiler che riguarda una degli ospiti che saranno in studio domani sera. Si tratta di un‘ex concorrente del talent show più famoso della tv. Curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Vi raccontiamo tutto!

Amici 21, Maria De Filippi svela il nome di un’ospite della finale

“Non so se vi ha detto che partecipa alla finale domenica sera? Non lo avevi detto, è vietato dalla legge?”. Con queste parole, in diretta su RTL 102.5, Maria De Filippi annuncia l’ospite della finale di Amici 21! La conduttrice è intervenuta in radio proprio durante un’intervista della cantante, che ha risposto: “No non l’avevo detto Maria. Ma penso che tu possa fare tutto quello che ti pare, non l’ho detto a nessuno, lo stiamo dicendo adesso!”. Di chi si tratta?

Di Alessandra Amoroso, che ha vinto l’ottava edizione del talent show di Maria De Filippi, nel 2009. Da quel momento, una carriera ricca di successi per la cantante pugliese, che è diventata una delle voci più apprezzate del nostro Paese. E siamo certi che non mancheranno le emozioni quando, domani sera, tornerà sul palco che l’ha resa famosa: Alessandra si commuoverà come sempre? Non vediamo l’ora di scoprirlo ed emozionarci con lei!

Come sappiamo, la finale quest’anno è a sei: a contendersi la vittoria sono i ballerini Serena e Michele ed i cantanti Alex, Luigi, Albe e Sissi. Chi salirà sul gradino più alto del podio? Molto dipenderà anche da voi: il vincitore sarà, infatti, deciso al 50% dal televoto. Non perdetevi la finalissima: appuntamento a domani sera, dalle ore 21 e 30, su Canale 5.