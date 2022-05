Maria Teresa Ruta, suo figlio si è sposato: il romantico retroscena sulla coppia

Fiori d’arancio in famiglia per Maria Teresa Ruta: suo figlio si è sposato, ma non immaginereste mai come ha conosciuto la moglie!

Grande gioia in casa di Maria Teresa Ruta per il recentissimo matrimonio di suo figlio Gian Amedeo Goria. Fidanzati da otto anni, lui e la sua Francesca hanno pronunciato il fatidico “sì” con una cerimonia riservata ai parenti e agli amici più stretti.

Tutto è stato organizzato nel riserbo più assoluto: quando, a cerimonia avvenuta, la notizia è stata diffusa via social dalla giornalista e dalla sua primogenita Guenda, sono rimasti tutti sorpresi. Presenti naturalmente al lieto evento anche Amedeo Goria, padre dello sposo, e il cognato Mirko Gancitano.

Dagli scatti pubblicati da madre e figlia si legge che la location scelta è il sito archeologico di Nora. Guenda ha augurato alla coppia tutta la felicità del mondo commentando alcune foto della festa: “Che cosa posso augurarvi se non tutta la felicità del mondo? Siete meravigliosi, belli, sani, di gran cuore, semplici e dì immenso valore. Vi amo”. Anche lei dovrebbe convolare a nozze tra non molto con l’ex ‘secchione’ siciliano: benché non sia stata ancora fissata una data, la futura sposa ha ammesso al settimanale Chi che le piacerebbe avvenisse a Natale.

Intanto la Ruta, al settimo cielo, ha raccontato ai fan un particolare aneddoto sul primo incontro tra gli sposi.

Nozze in segreto per il figlio di Maria Teresa Ruta: da quanto tempo conosce sua moglie

Sotto una galleria di immagini del gran giorno, la biondissima giornalista ha espresso tutta la sua gioia per l’importante passo compiuto da Gian Amedeo. Il ragazzo si è sempre tenuto lontano dal mondo dello spettacolo, ma per amore della madre, accettò di farle una sorpresa in diretta tv quando lei era nella casa del GF Vip 5, ricordate?

Tornando al post su Instagram, Maria Teresa ha raccontato che gli sposi erano davvero piccolissimi quando si sono incontrati per la prima volta: “Loro due pensate hanno dormito vicini appena nati nella stessa nursery alla Mangiagalli di Milano nel luglio del’92. ‘Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano’…Paulo Cohelo’. Ora non mi resta che condividere la mia profonda gioia con voi!”.

Un’unione voluta proprio dal destino a quanto pare: tanta felicità agli sposi!