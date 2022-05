Maurizio Costanzo parla di Lulù: la reazione di sua sorella non tarda ad arrivare

Nell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, il conduttore ha parlato di Lulù: la reazione di sua sorella non è tardata ad arrivare

E’ andata in onda qualche giorno fa una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. Diversi gli ospiti in studio che hanno presenziato nello studio insieme al conduttore, e fra questi c’era anche lui, Manuel Bortuzzo.

La fine della storia tra Manuel e Lulù Selassiè, dichiarata qualche settimana fa, ha fatto discutere su quanto fosse accaduto. Entrambi sembrerebbero aver preso oggi strade diverse. Diverse sono anche le motivazioni che hanno portato la coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip a separarsi. Nell’ultima puntata andata in onda del Maurizio Costanzo Show, il conduttore ha parlato proprio di Lulù insieme a Manuel che era presente in studio. “Scusa ma quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?”, chiede Maurizio Costanzo. “L’ho lasciata, lei fa la sua vita, io la mia“, ha detto il giovane. Il conduttore però incalza: “Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella“. Dopo quelle parole, la reazione della sorella di Lulù, Jessica, non è tardata ad arrivare.

Maurizio Costanzo su Lulù Selassié: “Le sarebbe piaciuto fare la passerella”, interviene sua sorella Jessica

A quelle parole che ha generato non poche critiche nei confronti della ragazza, non ha potuto fare a meno di rispondere la sorella di Lulù, che invece sull’accaduto ha preferito non proferir parola.

In una storia mostrata sul suo profilo Instagram un paio di giorni fa, Jessica si esprime in merito alle parole pronunciate da Maurizio Costanzo su sua sorella Lulù: “No Comment”, scrive postando nelle sue Instagram Stories il contenuto del video.

La vincitrice del Grande Fratello Vip non ci sta, ed esprime così il suo dissenso dalla sua pagina Instagram.

Quanto a Lulù invece, non ci sono state repliche e sembrerebbe ormai essersi buttata alle spalle la storia nata sotto i riflettori.