Patrizia Bonetti si mostra col fidanzato: chi è lui e che differenza d’età hanno

Patrizia Bonetti esce allo scoperto col suo fidanzato: i due sono apparsi in alcune storie Instagram pubblicate dall’ex naufraga.

La sua avventura a L’Isola dei Famosi 2022 non è durata molto e non è stata decisamente tra le più felici. Come ormai tutti sanno, Patrizia Bonetti è stata costretta ad abbandonare prematuramente il gioco a causa delle ustioni riportate nella prova del fuoco, ma fortunatamente, oggi sembra stare molto meglio.

La 26enne italo cubana è stata infatti ospite in studio durante delle ultime puntate del reality ed è apparsa piuttosto in forma. Ma, a quanto pare, anche dal punto di vista sentimentale le cose non andrebbero affatto male per lei.

In molti si chiedevano da un po’ se nella sua vita ci fosse un compagno e, se sì, di chi si trattasse. Sappiamo che in passato Patrizia è stata legata a uomini molto conosciuti come Gianluca Vacchi e Luigi Mario Favoloso, ma ora finalmente è uscita allo scoperto col suo fidanzato attuale.

Nelle storie pubblicate nelle ultime ore, l’ex gieffina ha pubblicato dei romantici scatti insieme a colui che le ha rubato il cuore. La coppia appare in atteggiamenti affettuosi nella splendida cornice di Firenze e a corredo di una delle immagini Patrizia ha scritto “Te amo”. Ma chi è il ‘misterioso’ uomo che la rende tanto felice?

Chi è il fidanzato di Patrizia Bonetti e quanti anni di differenza si sono tra i due

Stando a quanto rivela il sito Very Inutil People, una fonte vicina alla coppia ha rivelato l’identità del cavaliere che si vede nelle immagini Instagram in questione. La dolce metà della Bonetti sarebbe Fabio Talin, agente immobiliare svizzero proveniente da Sankt Moritz.

L’ex naufraga ha poi aperto un box domande ed un utente le ha chiesto quanti anni di differenza ci sono tra lei e il compagno. Patrizia ha risposto che lui è più grande di 29 anni e che lo considera l’uomo della sua vita, il suo punto d’arrivo in amore.

A chi le ha chiesto invece perché non stesse con un ragazzo della sua età, ha spiegato di ritenere i coetanei “privi di contenuti, gelosi inutilmente e insicuri”. Ha poi aggiunto di essere stata sempre affascinata da uomini adulti sin da giovanissima.

Tantissimi auguri ad entrambi!