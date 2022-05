Ancora poche ore alla finale di Amici 21, ma sapete cosa si vince? Tutti i premi in palio

Ancora pochissime ore per l’attesissima finale di Amici 21, ma sapete che cosa si vince? Tutti i premi in palio: formidabile.

Ci siamo: sta per arrivare il momento tanto attesa di questa settimana! Stiamo parlando proprio della finale di Amici 21. In via del tutto eccezionale, l’ultima puntata del talent non andrà in onda stasera, Sabato 14 Maggio, bensì domani e sarà rigorosamente in diretta.

A differenza di tutte le altre puntate precedenti, la finale di Amici 21 sarà in diretta. Questo significa, quindi, che non ci saranno spoiler ed anticipazioni a svelarvi il nome del vincitore, ma sarà solo ed esclusivamente una sorpresa. Chi vincerà, secondo voi, questa ventunesima edizione del talent? Per la prima volta in assoluto, i finalisti sono sei e sono così suddivisi: 4 giovanissimi talenti per la categoria canto e due, invece, per la categoria ballo. Soltanto uno di loro, però, trionferà. Vi starete chiedendo chi? Beh, anche noi, ma dobbiamo attendere ancora un altro po’. In attesa, però, siete curiosi di sapere cosa si vince? La coppia vincitrice di Pechino Express 2022, ad esempio, ha vinto un premio in denaro, ma l’ha devoluto in beneficenza. Il vincitore di Amici 21, invece, cosa si porterà a casa?

Amici 21, cosa si vince? Quali sono i premi in palio

Come ogni fine gara che si rispetti, anche Amici 21 prevede un premio in palio! Certo, c’è chi – nonostante non sia riuscita ad arrivare in finale e sia stata eliminata prima – ha ugualmente ricevuto una fantastica proposta di lavoro, ma la maggior parte dei premi verranno consegnati soltanto nel corso della puntata finale di Amici 21. Siete curiosi di saperne qualche cosa in più?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il premio in palio per il vincitore di Amici 21 sia di circa 150 mila euro. Quello che il vincitore dell’altra categoria che non è riuscita ad ottenere il primato, invece, risale a circa 50 mila euro. Ma non solo. A quanto pare, sembrerebbe che nel corso della puntata verranno attribuiti altri premi. In primis, quello della Critica della Tim, che ammonterebbe a circa 50 mila euro. Ed, inoltre, anche il Premio Tim che sarebbe di circa 30 mila euro. Fino a qualche anno fa, infine, c’era anche il Premio miglior testo di 20 mila euro. Insomma, da come si può chiaramente vedere, i premio in palio sono piuttosto notevoli.

Chi vincerà, secondo voi?