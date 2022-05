Qual è il premio del vincitore degli Eurovision Song Contest 2022? Ecco cosa spetta al primo classificato.

Ci siamo! Questa sera, 14 maggio 2022, è in scena la finalissima degli Eurovision Song Contest. Come per le due semifinali di martedì e giovedì, Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini conducono in diretta dal PalaOlimpico di Torino. E, finalmente, questa sera è sul palco anche l’Italia, rappresentata dai vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco.

Ma, a proposito di vincitori, in molti si saranno chiesti cosa spetta a chi trionfa agli Eurovision? Cosa vince il primo classificato alla famosissima gara canora? Ve lo sveliamo noi!

Eurovision Song Contest 2022: qual è il premio per il vincitore?

Una finale super attesa, quella degli Eurovision 2022, in scena questa sera, 14 maggio 2022. A partire dalle ore 20 e 30, i concorrenti provenienti da ben 25 Paesi si sono esibiti, gareggiando per la vittoria finale. Mahmood e Blanco, con la loro emozionante Brividi, sono stati i noni a salire sul palco: il brano è stato leggermente modificato, poiché più lungo di 3 minuti e quindi non conforme al regolamento della gara. Ma a proposito di gara, c’è una curiosità imperdibile per voi.

Come ogni competizione, anche gli Eurovision Song Contest proclamano un vincitore, ma qual è il premio? Ebbene, diversamente da quanto si possa immaginare, per il vincitore della gara non è previsto alcun premio in denaro. Di contro, però, si vince la gloria ed una popolarità infinita, a livello europeo. Basti pensare al grande successo internazionale dei Maneskin dopo la vittoria della scorsa edizione degli Eurovision. Ma non è tutto.

È stata proprio questa gara canora a lanciare alcuni tra gli artisti più amati di tutti i tempi, come gli Abba, che hanno vinto nel 1974 con Waterloo, o Celine Dion, vincitrice nel 1998 col brano Ne partez pas sans moi, in rappresentanza della Svizzera. Che dire, altro che premio in denaro!

E voi, avete seguito questa edizione del Eurovision Song Contest? Per chi facevate il tifo tra i 25 Paesi arrivati in finale?