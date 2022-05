Ad Amici 21 Michele ha conquistato tutti: chi sono i suoi genitori

Michele Esposito ha conquistato tutti ad Amici 21, fin dal suo ingresso: scopriamo chi sono i suoi genitori.

Mancano poche ore alla Finale di Amici e finalmente scopriremo il nome del vincitore della ventunesima edizione. Michele, Sissi, Serena, Luigi, Alex e Albe si contendono il posto per la vittoria.

Tutti gli allievi dal primo all’ultimo hanno lasciato qualcosa al pubblico. Talento e bellezza hanno fatto da base al palco. Naturalmente scopriremo anche il vincitore della categoria ballo e quello della categoria canto. Soltanto due ballerini sono riusciti ad arrivare fino alla fine, Serena e Michele.

Parliamo del ballerino di danza classica: Michele è un talento, non ci sono dubbi. E’ entrato nella scuola qualche settimana prima dell’inizio del Serale. La maestra Alessandra Celentano non ha avuto nessuna titubanza e gli ha consegnato la maglia per l’accesso alla fase successiva. Negli ultimi daytime abbiamo visto che i ragazzi rimasti hanno ricevuto delle sorprese e anche Michele ne ha ricevuto una bellissima e sicuramente inaspettata. I suoi genitori mentre lui provava in studio erano presenti: scopriamo chi sono.

Michele Esposito ha conquistato tutti ad Amici 21: sapete chi sono i suoi genitori?

Michele Esposito è il ballerino di danza classica scelto dalla maestra Alessandra Celentano. L’insegnante non ha avuto dubbi e gli ha consegnato la maglia del Serale nonostante la sua recente entrata come allievo.

Ha cominciato a danzare quando era piccolo. Ad 11 anni si trasferisce a Zurigo per frequentare l’Accademia di Danza. Una volta terminato il suo percorso formativo si è fatto subito notare nel mondo della danza, vincendo premi e riconoscimenti. Si è poi trasferito ad Amsterdam dove entra a far parte della compagnia nazionale. Il ritorno in Italia è stato segnato dal suo ingresso nella scuola. Abbiamo visto che in questi ultimi giorni i ragazzi hanno ricevuto delle sorprese. Michele mentre provava in studio non sapeva che ad ammirarlo c’erano i suoi genitori.

Ecco la madre e il padre del ballerino di danza classica. L’allievo non si aspettava una sorpresa del genere ed è apparso insieme ai suoi genitori molto emozionato. Sia la mamma che il papà di Michele avevano un sorriso e uno sguardo pieno di gioia ma soprattutto sono apparsi pieni di orgoglio per il percorso del giovane.