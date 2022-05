Avete mai visto la bellissima moglie di Alessandro Cattelan? Dove si sono conosciuti e quanti figli hanno

Il bravissimo conduttore Alessandro Cattelan è sposato dal 2014 ed è papà: sapete chi è sua moglie e dove si sono conosciuti?

Se qualcuno dubitava ancora del talento di Alessandro Cattelan, l’edizione appena conclusa dell’Eurovision Song Contest di Torino sarà stata illuminante al riguardo. Il famoso showman originario di Tortona ha dato un’ennesima prova di essere tra i volti televisivi più in gamba che ci siano in circolazione.

Brillante, competente e sempre a suo agio davanti alle telecamere, l’ex vj di MTV ha svolto egregiamente il suo ruolo al fianco di due ‘mostri sacri’ dello spettacolo come Laura Pausini e Mika. Nato l’11 maggio del 1980, i suoi esordi risalgono al lontano 1987 quando entrò a far parte della giuria della 30ª edizione dello Zecchino d’Oro. La grande popolarità per lui arrivò nel 2004 con la conduzione del programma Most Wanted, su MTV Italia e da lì la sua carriera ha spiccato il volo portandolo nel 2011 al timone di X Factor dove è rimasto per ben 9 anni.

Capace di parlare correttamente l’inglese, non poteva esserci qualcuno più adatto di lui a presentare una manifestazione internazionale come l’Eurovision. Se professionalmente quasi tutti lo conoscono bene, forse qualcuno non sa chi è sua moglie e altri dettagli della sua vita privata: scopriamoli!

Chi è la moglie di Alessandro Cattelan: una bellezza che vi lascerà senza fiato!

Da sempre molto riservato, Cattelan ha sempre cercato di proteggere la vita privata della sua famiglia. Il conduttore è sposato dal 2014 con la modella svizzera Ludovica Sauer. Le nozze si celebrarono in gran segreto alla presenza delle persone più vicine alla coppia. Alessandro e Ludovica sono genitori di Nina e Olivia.

In un’intervista rilasciata a Gioia, il presentatore raccontò di aver conosciuto la sua dolce metà in occasione di una partita di calcio. Durante la pausa tra il primo e il secondo tempo, lui le si avvicinò: “Io non sono il vitellone che approccia le donne con un: ‘Ciao, come mai sei qui sola?’. Un po’ sono timido, un po’ mi vergogno. Ma con lei ho tirato fuori il coraggio, era troppo bella per lasciarsela scappare“.

In effetti, come dargli torto? Ludovica è davvero uno splendore!