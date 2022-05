Beautiful anticipazioni: Steffy accetta di sposare Finn, ma durante le nozze…terribile sorpresa per la coppia della soap opera.

Finalmente ci siamo! Dopo giorni di ansia e attesa, è arrivato un meraviglioso lieto fine a Beautiful. Vinny ha confessato di aver falsificato il test di paternità di Steffy: il bambino che la giovane Forrester aspetta è di Finn. E, quest’ultimo, non ha perso tempo a rincorrere la sua metà, che nel frattempo stava per partire per Parigi. Come da tradizione, il dottore si è inginocchiato davanti alla sua donna, chiedendole di diventare sua moglie!

Un momento super emozionante, che ha fatto sognare i fan dei ‘Sinn’, ma, purtroppo, i problemi non sono affatto finiti per la coppia. Al contrario, nuovi ostacoli avranno inizio proprio dal giorno delle nozze… Durante la cerimonia, gli sposi avranno una brutta sorpresa. Curiosi di scoprire i dettagli? Se non temete spoiler, continuate a leggere!

Beautiful anticipazioni: Steffy accetta la proposta di Finn, ma alla nozze arriverà…

Dopo tanta sofferenza, Steffy accetterà la proposta di Finn: i due si sposeranno! Una grande gioia per la coppia, che è una delle più amate dai fan della soap. Ma a Beautiful, si sa, i momenti di serenità non sono destinati a durare a lungo… E, proprio nel giorno delle nozze, i due sposi riceveranno una visita inaspettata: sarà l’inizio della fine!

Si, perché è proprio al matrimonio di Steffy e Finn che farà il suo ritorno in scena Sheila Carter, una delle nemiche storiche della famiglia Forrester. Perché si farà viva alle nozze? Perché la donna rivelerà di essere la madre biologica di Finn e non perderà tempo a far capire le sue intenzioni: recuperare il tempo perduto col figlio ed avere rapporti anche col nipotino. Steffy, ovviamente, va su tutte le furie: la giovane Forrester prova un grande rancore nei confronti della Carter, che ha causato tantissimi problemi alla sua famiglia in passato. E purtroppo ne causerà ancora molti!

Lo scontro Steffy – Sheila andrà avanti per un bel po’ nella soap e si concluderà nel peggiore del modi. Con l’intenzione di colpire Steffy, la Carter per sbaglio sparerà a Finn, uccidendolo! Proprio così, l’amatissimo personaggio perderà la vita a causa della sua stessa madre: un colpo di scena dolorosissimo per i telespettatori.

Per seguire queste vicende in Italia, bisognerà attendere ancora qualche mese. Siete pronti a piangere?