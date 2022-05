Altro grande successo a Vite al Limite! Com’è oggi Brianne? Provate a non restare a bocca aperta

Vite al Limite registra un grande successo: come sta oggi Brianne dopo il programma? Provate a non restare a bocca aperta.

Tra le tantissime trasformazioni sconvolgenti che sono state raccontate nel corso di questi dieci edizioni, il pubblico di Vite al Limite non può fare a meno di ricordare quella di Brianne Dias, raccontata nel corso della settima stagione del programma.

Al momento della sua partecipazione a Vite al Limite, la trentenne dell’Oregon registrava un peso di ben 335 kg, ma quando ne è uscito ne pesava poco più della metà. Un grandissimo successo, quindi, per il programma di Real Time, ma soprattutto per il dottor Nowzaradan, che ancora una volta si conferma imbattibile. Certo, il chirurgo iraniano è solito registrare delle trasformazioni choc, ma come sta di Brianne è davvero molto rara. Siete curiosi, però, di sapere com’è oggi? Una volta ritornata a casa, quindi, la bella Dias ha continuato a seguire un regime alimentare sano e regolato?

La storia di Brianne a Vite al Limite: sconvolgente!

Così come quella di Larry, anche la storia di Brianne è particolarmente drammatica e ricca di eventi che l’hanno resa la persona che era prima di partecipare a Vite al Limite. Alle telecamere del programma, infatti, la Dias ha raccontato di essere stata vittima di violenze sessuale, ma di aver avuto da sempre un rapporto conflittuale col suo papà. Un passato particolarmente difficile, quindi. E che, purtroppo, ha alimentato sempre di più la sua dipendenza dal cibo.

Entrata a far parte della schiera dei pazienti del dottor Nowzarada, Brianne non ha perso occasione di poter dimostrare quanto fosse forte la sua voglia di ritornare in forma. Nell’arco di 12 mesi, infatti, la trentenne dell’Oregon è riuscita a dimagrire 175 kg, sconvolgendo tutti con la sua trasformazione.

Com’è oggi dopo il programma?

Quello che sconvolge ancora di più è che, come Milla, anche Brianne ha continuato la dieta una volta ritornata in forma. Eccola qui nel Gennaio del 2021:

A Luglio dello scorso anno, Brianne ha annunciato di essere incinta nuovamente. Da quel momento, però, non abbiamo più aggiornamenti sul suo conto!