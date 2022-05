Con chi è sposata Carolina Di Domenico: suo marito è un volto noto della musica

L’abbiamo vista al fianco di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi all’Eurovision 2022, ma sapete chi è il marito di Carolina Di Domenico?

Questa edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest svoltasi a Torino è stata perfetta in tutti i suoi aspetti: tutto è stato all’altezza e anche oltre le aspettative a partire dai conduttori. Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan hanno dato l’ennesima conferma di essere grandi professionisti, ciascuno con doti artistiche diverse ma ugualmente eccellenti.

Se loro sono stati impeccabili, altrettanto si può dire di Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico, chiamati ad occupare il ruolo di commentatori della kermesse per la tv italiana.

Se i primi due sono stati una piacevole conferma dopo l’edizione dell’anno scorso a Rotterdam, quest’anno il pubblico di Rai1 ha potuto ammirare anche la bravura di Carolina. Lei non è certo un volto nuovo all’Eurovision: nel 2018 aveva commentato entrambe le semifinali su Rai 4 e la finale su Radio 2 e nel 2021 aveva presentato i voti della giuria italiana.

Scopriamo qualcosa in più della vita privata della talentuosa ex vj di MTV!

Carolina Di Domenico, forse non immaginate chi è suo marito: lo conosciamo tutti

Nata a Napoli il 5 aprile del 1979, Carolina ha frequentato il liceo linguistico per poi iscriversi alla facoltà di Sociologia all’Università La Sapienza di Roma con indirizzo Comunicazione di Massa.

Dopo qualche spot pubblicitario e qualche esperienza come attrice, conduce Disney Club con Giovanni Muciaccia dal 1999 al 2003, anno in cui diventa vj di MTV Italia. Proprio come Alessandro Cattelan, la popolarità per lei arriva proprio grazie al famoso canale tematico.

Perfettamente realizzata dal punto di vista professionale, Carolina ha anche una splendida famiglia. Non tutti sanno che suo marito non è affatto un volto sconosciuto bensì un cantante! Si tratta di Pierluigi Ferrantini, cantante e frontman della band dei Velvet, ma non solo. Nella sua ricchissima carriera il marito della conduttrice ha lavorato anche in radio come speaker. I due si sono sposati il 10 luglio 2021 ed hanno due figli Pietro e Andrea, nati rispettivamente nel 2008 e nel 2011.

Un amore che condivide anche tanti aspetti lavorativi e che sembra renderli davvero molto felici!