Claudia Ruggeri, con chi è sposata la cognata di Paolo Bonolis? Ecco le foto

Claudia Ruggeri è la cognata di Paolo Bonolis, ma sapete con chi è sposata? Ecco le foto di lei e suo marito: sono splendidi.

È Miss Claudia di Avanti un Altro, ma forse non tutti lo sanno che oltre ad essere la colonna portante del famoso minimondo del game show pre-serale di Canale 5, la splendida Ruggeri è anche la cognata di Paolo Bonolis.

Ogni sera Claudia Ruggeri incanta tutto il pubblico di Avanti un altro con la sua straordinaria bellezza. Al capo del famoso “minimondo” sin dalla prima puntata del quiz, la splendida romana ha facilmente conquistato l’attenzione di tutti. Cosa sappiamo, però, sulla sua vita? È solita catturare su di sé gli occhi del pubblico maschile, ma nella vita reale il cuore della bella Miss batte per un uomo? Assolutamente si! Così come la splendida dottoressa di Avanti un altro, anche Claudia non è affatto single. Tutt’altro, oseremmo dire! Da diversi anni a questa parte, infatti, la Ruggeri è felicemente sposata. Sapete con chi? Non immaginereste mai!

Paolo Bonolis, con chi è sposata sua cognata Claudia Ruggeri?

Se anche voi non potete fare a meno di ammirare la sua bellezza ad Avanti un altro e siete desiderosi di conoscere ogni cosa su Claudia Ruggeri, siamo pronti a svelarvi ogni cosa. Come dicevamo precedentemente, il cuore della splendida Miss Claudia non è affatto libero, bensì impegnato da diversi anni. Forse non tutti lo sanno, ma la cognata di Paolo Bonolis è sposato da diverso tempo con uno splendido uomo che non appartiene affatto al mondo dello spettacolo. I due, a quanto pare, si sarebbero conosciuti anni addietro e da quel momento non si sono mai più lasciati. Curiosi di scoprire anche voi con chi è sposata Miss Claudia?

Se vi dicessimo che Claudia Ruggeri è convolata a nozze con Marco Bruganelli, ci credereste? Il suo cognome non vi sarà affatto nuovo ed avete pienamente. Stiamo parlando, infatti, del fratello di Sonia, moglie di Paolo Bonolis. Eccoli insieme:

I due sono una coppia a tutti gli effetti da diversi anni, ma come testimoniano i loro scatti social sono davvero innamorati ed affiatati. Un amore di altri tempi, questo è sicuro!