“Due mostri”: nell’autobiografia parla dei suoi genitori lasciando tutti di stucco

Il cantante nella sua autobiografia parla dei suoi genitori lasciando tutti di stucco: “Quei due mostri”.

Nella sua autobiografia il cantante è tornato con la mente agli anni passati. Le pagine che parlano dei suoi genitori lasciano di stucco per le affermazioni che rilascia nero su bianco. L’artista spiega che il suo problema, di quando era piccolo, era quello di ‘sopravvivere a quei due mostri’.

“Il problema era quello di sopravvivere tutti i giorni a quei due mostri che così tanta ombra ed eclisse causavano”. Se comunque con sua madre le cose andavano meglio, con suo padre la situazione era ben diversa. L’uomo infatti aveva l’ansia di sorprendere suo figlio in atteggiamenti considerati per lui troppo femminili: “Mio padre voleva che fossi un uomo come Dio comanda”, racconta. Ma entriamo nel dettaglio di questa pagina che ha fatto parte della vita dell’amato cantante.

Un passato che viene fuori dopo anni, soltanto dopo la morte di entrambi i genitori Miguel Bosè ha messo nero su bianco quanto vissuto sulla propria pelle. Il cantante nella sua autobiografia presentata all’agenzia di stampa Efe e intitolata El Hijo del Capitan Trueno (Il figlio del capitano Tuono) ha parlato della sua infanzia e ha scioccato il termine ‘Mostri’ e tutto quello che ha raccontato riferendosi ai suoi genitori.

Bosè ha così scritto: “Il problema che aveva Miguelito era quello di sopravvivere tutti i giorni a quei due mostri”. Ricorda l’ansia che aveva suo padre, il torero Dominiguin Miguel Bosè, di poterlo sorprendere in atteggiamenti troppo femminili e a tal proposito ha fatto sapere: “Mio padre voleva che fossi un uomo come Dio comanda: un macho, un cacciatore, un donnaiolo. Mia madre gli chiese quale fosse il problema del fatto che io leggessi molto. ’Che il bimbo sarà gay, Lucia! Di sicuro!” e lui dice aveva invece un carattere più sensibile.

Le incomprensioni con suo padre pare si siano attenuate negli anni fino al perdono. Miguel Bosè negli ultimi anni ha dichiarato la sua omosessualità ma sappiamo bene che la sua vita è stata ricca di amori maschili e femminili. La star internazionale è inoltre padre di 4 figli, due coppie di gemelli avuti da madri surrogate.