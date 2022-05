All’Eurovision 2022 Chanel Terrero ha stregato tutti, ma sapete in quale famosissima soap ha recitato?

Chanel Terrero ha rappresentato la Spagna all’Eurovision Song Contest 2022, ma non tutti sanno che ha recitato in un’amatissima soap opera!

L’Eurovision Song Contest 2022 si è concluso ieri sera 14 maggio con una finalissima da brividi che ha tenuto incollati allo schermo milioni e milioni di telespettatori italiani e non. Uno spettacolo incredibile, che si è distinto per l’enorme cura dei dettagli, per la professionalità dei conduttori e per le performance iconiche della maggior parte degli artisti in gara.

Tra queste ultime c’è sicuramente quella di Chanel Terrero, cantante cubana che ha rappresentato la Spagna alla celebre kermesse col brano SloMo, suo singolo di debutto pubblicato lo scorso 24 dicembre 2021.

Nonostante la vittoria sia andata all’Ucraina, con la sua esibizione questa bellissima artista 31enne ha letteralmente infiammato il PalaOlimpico di Torino. Accompagnata da 5 ballerini, ha cantato e ballato divinamente dimostrando un talento come pochi e siamo certi che di lei sentiremo parlare ancora.

Forse però non tutti hanno riconosciuto in Chanel una delle attrici che hanno fatto parte del cast di una telenovela andata in onda fino all’anno scorso anche qui da noi in Italia.

Chanel Terrero: ricordate dove ha recitato la cantante dell’Eurovision 2022?

All’Eurovision Song Contest 2022, Chanel è arrivata dopo essere stata selezionata al Benidorm Fest dello scorso gennaio tenutosi al Palau Municipal d’Esports l’Illa. Con lei la Spagna si è classificata al terzo posto su 25 Paesi in gara, ottenendo 459 punti tra giuria e televoto. Il miglior risultato che la nazione iberica abbia raggiunto dal 1995.

Nata a L’Avana il 28 luglio del 1991, Chanel Terrero Martinez si trasferì da piccolissima con la famiglia in Catalogna. Il suo talento artistico dev’essere stato evidente fin da subito e infatti ha iniziato da bambina a studiare danza classica, canto e recitazione.

Nella sua carriera vanta la partecipazione a importanti musical come Mamma Mia!, Fashdance, The Lion King. Ha poi recitato nella soap opera spagnola Il Segreto, trasmessa su Canale 5 dal 10 giugno 2013 al 28 maggio 2021.Qui ha vestito i panni di Lucía Torres, l’amica cubana di Camila, che arriva a Puente Viejo per mettere in subbuglio la vita dell’amica e del suo compagno.

Qui la vediamo nelle vesti di Lucia, voi ve la ricordavate?