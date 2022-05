Gemma Galgani, la notizia la lascia incredula: sta per accadere davvero

E’ arrivata una notizia del tutto inaspettata che riguarda Gemma Galgani: vediamo che cosa sta per accadere.

Gemma Galgani è sicuramente la protagonista di Uomini e donne. Negli ultimi tempi non è spesso al centro dello studio. Ma in questi anni abbiamo visto che l’attenzione è sempre ricaduta sulle sue frequentazioni.

La dama del Trono Over sogna di poter trovare l’amore ma è ancora alla ricerca dell’uomo che la faccia innamorare. Nello studio del programma l’attenzione è posta anche sul suo rapporto con Tina Cipollari. Tra le due non scorre buon sangue e i litigi e i battibecchi sono all’ordine del giorno. Proprio in riferimento alla dama è arrivata una notizia che sicuramente l’avrà lasciata incredula. Sapere quello che sta per accadere vi lascerà senza parole.

Gemma Galgani, arriva una notizia inaspettata: cosa sta per accadere

E’ amatissima dal pubblico italiano che la segue ogni pomeriggio su canale 5 ad Uomini e donne. Da sempre il suo rapporto non poco amichevole con Tina Cipollari è al centro delle dinamiche dello studio.

L’opinionista dice sempre quello che pensa e i suoi commenti non sono ben graditi da Gemma che risponde a tono. La discussione è sempre dietro l’angolo pronta ad esplodere. Sono anni che conosciamo la dama del Trono Over, famosi sono i suoi amori passati. E’ arrivata nel programma di Maria De Filippi sperando di poter trovare l’amore. Al momento è ancora in cerca dell’uomo che possa farle battere il cuore. Vi abbiamo accennato ad una notizia inaspettata che riguarda proprio Gemma: siete curiosi di scoprire di cosa si tratta?

A quanto pare la bellissima Galgani celebrerà il matrimonio di una coppia del trono Over. Sicuramente ricorderete, almeno chi segue il programma con costanza, la dama Caterina Corradino e il cavaliere Biagio Buonomo. Dopo l’incontro ad Uomini e donne lasciarono dopo poche puntate la trasmissione per viversi la storia d’amore fuori. Avevano deciso di sposarsi due anni fa, come annunciarono sul magazine di Uomini e donne ma a causa della pandemia non è stato più possibile. Adesso, come riporta il sito Isa&Chia sono pronti alle nozze e ad officiare la loro unione sarà proprio Gemma Galgani. Questa è una bellissima notizia e sicuramente sarà un grande onore per la dama del trono Over.