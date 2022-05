Grande attesa per la finale di Amici 21, ma come si vota il preferito?

C’è una grandissima attesa per la finale di Amici 21 di Domenica 15 Maggio, ma siete curiosi di sapere come si vota il preferito?

Dopo l’imperdibile finale dell’Eurovision che ha visto trionfare un solo paese dei 25 che vi hanno preso parte, c’è un’altra finale che tutti attendono con ansia e trepidazione. Stiamo parlando proprio quella di Amici 21. Domenica 15 Maggio verrà eletto in diretta il vincitore di questa ventunesima edizione del talent, ma come si vota?

A distanza di diversi mesi dal suo inizio, Amici 21 è giunto al termine. Proprio stasera andrà in onda la finale, alla fine della quale verrà eletto il vincitore. Solo uno tra Serena, Albe, Luigi, Sissi, Alex e Michele, quindi, potrà portarsi a casa il montepremi finale. Chi? Al momento, è ancora tutto da stabilire. Tutto quello che, però, adesso conta sapere è come votare il preferito. A quanto pare, infatti, a determinare il vincitore non sarà solo il voto della giuria tecnica, ma anche quello del pubblico da casa. Scopriamo qualche cosa in più.

Amici 21, come si vota il preferito?

Come ogni finale che si rispetti, anche in questa di Amici 21 che andrà in onda stasera sarà determinante il voto del pubblico. Certo, come dicevamo precedentemente, non sarà affatto l’unico. Stando a quanto si apprende dal regolamento, infatti, sembrerebbe che in alcune prove sarà possibile votare ad entrambe giurie: il pubblico e quella tecnica! In altre, invece, sarò solo il pubblico da casa a votare.

Vi starete chiedendo anche voi come si vota? Al giorno d’oggi, esistono davvero tantissime soluzione. Non solo sarà possibile esprimere il proprio voto inviando un SMS ai numeri 477.000.1 oppure 477.000.0, digitando il codice del preferito, ma sarà possibile votare tramite app Mediaset Infinity e Witty Tv, entrambi scaricabili gratuitamente, sul sito Witty Tv. Insomma, non ci siamo fatti mancare assolutamente nulla! Ovviamente, il servizio è disponibile solo per i maggiorenni. Detto questo, non ci resta che attendere ancora qualche ora e scoprire chi vincerà. Chi lo farà tra Serena, Albe, Luigi, Sissi, Alex e Michele, secondo voi?

