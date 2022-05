Isola dei famosi 2022, chi è Pamela Petrarolo: età, dov’è nata, esordi, carriera e vita privata

A L’Isola dei famosi stanno per arrivare 4 nuovi naufraghi e tra di loro c’è anche Pamela Petrarolo.

Questa edizione de L’isola dei famosi è ricca di colpi di scena e di imprevisti. Abbiamo conosciuto i naufraghi anche se le sorprese non mancano con nuovi concorrenti pronti a viversi questa avventura, poi ci sono state le eliminazioni e qualcuno ha deciso di lasciare. Patrizia Bonetti ha abbandonato il reality dopo essersi ustionata durante la prova del fuoco, ma non solo lei.

Anche Jovana Djordievic è ritornata in Italia per un problema fisico riscontrato. Ma a quanto pare se c’è qualcuno che va via c’è anche qualcuno pronto a viversi a pieno le difficoltà dell’isola. Nell’ultima puntata andata in onda Ilary Blasi ha annunciato l’arrivo di 4 nuovi concorrenti e tra questi c’è anche Pamela Petrarolo che conosciamo molto bene. Ma vediamo insieme la sua carriera e la sua vita privata.

Isola dei famosi, chi è Pamela Petrarolo: dov’è nata, esordio, dove l’abbiamo vista, chi è il suo compagno

Pamela Petrarolo è pronta a vivere questa esperienza per niente facile a L’Isola dei famosi. Ilary Blasi nell’ultima puntata andata in onda ha annunciato l’arrivo di 4 nuovi naufraghi e nelle ultime ore dal profilo ufficiale del reality sono stati svelati i nomi.

Conosciamo benissimo Pamela Petrarolo: conduttrice, cantante, showgirl, l’abbiamo vista in televisione rivestire diversi ruoli. E’ nata a Roma nel 1976. Il suo esordio in tv arriva quando era giovanissima partecipando alle edizioni di Domenica In condotte da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo, tra il 1989 e il 1991. E’ diventata particolarmente nota nella prima metà degli anni novanta quando partecipa al programma Non è la Rai ed è proprio qui che inizia a farsi conoscere maggiormente. Qualche anno dopo pubblica il suo primo album da solista, Io non vivo senza te, che riscontra un grande successo e negli anni seguenti continua a calcare questa strada. Riesce così a conquistare il pubblico che l’acclama sempre più.

Gli anni duemila hanno fatto da sfondo a tante partecipazioni televisive: ha lavorato come inviata, l’abbiamo vista concorrente nella terza edizione de La fattoria esattamente nel 2016, prima ancora aveva preso parte ad alcune puntate di Domenica Cinque, cantando alcune canzoni. E non finisce qui, è apparsa in molte trasmissioni televisive tra cui Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Le amiche del sabato, I migliori anni, Unomattina, Studio 5. Pamela ha anche calcato le scene teatrali conquistando ancora una volta il pubblico.

Nel 2019 l’abbiamo vista a All Together now dove ha vestito il ruolo di giudice e in seguito ha pubblicato nuovi singoli. Qui abbiamo riportato solo ‘qualcosa’ della carriera della showgirl, è difficile citare tutto quello che ha fatto dagli esordi ad oggi. Pamela ha una carriera immensa e il pubblico per il suo talento e per la sua grande passione nel fare, nel realizzare che l’ha sempre contraddistinta, continua ad apprezzarla e amarla.

Vita privata di Pamela Petrarolo

Pamela Petrarolo è mamma di tre figlie. Dall’ex compagno Gianluca ha avuto Angelica e Alice, mentre nel 2020 è diventata mamma per la terza volta di Futura avuta dal compagno Giovanni. Su instagram sono molte le foto di famiglia e sono tutte bellissime.