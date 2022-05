Isola dei Famosi, chi è Luca Daffrè: età, lavoro e chi ha corteggiato a Uomini e Donne; tutte le curiosità sul nuovo naufrago del reality show.

Come annunciato da Ilary Blasi al termine della puntata di venerdì, lunedì sera sbarcheranno ben quattro nuovi naufraghi in Honduras! Quattro nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco all’Isola dei Famosi, e, tra loro, c’è anche Luca Daffrè!

“Solitario, indipendente, tenace”: è così che la pagina ufficiale del reality show ha definito Luca. In attesa di vederlo alle prese con la difficile vita isolana, conosciamolo meglio! Ricordate chi ha corteggiato a Uomini e Donne?

Luca Daffrè è un nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi: lo ricordate a Uomini e Donne?

L’Isola dei famosi si allunga fino a fine Giugno e, inevitabilmente, in Honduras c’è bisogno di rinforzi! Quattro nuovi naufraghi sono pronti ad approdare nel reality e ad unirsi al gruppo: tra loro anche Luca Daffrè.

29 anni, originario di Trento, lavora come modello ed influencer per moltissimi brand di successo, come Dolce e Gabbana. La grande popolarità arriva nel 2018, quando appare per la prima volta in tv nelle vesti di tentatore a Temptation Island. Successivamente lo rivediamo a Uomini e Donne, in ben due occasioni diverse. Ricordate chi sono le due troniste che ha corteggiato?

Nel 2018 era tra i pretendenti di Teresa Langella, mentre l’anno successivo torna a corteggiare Angela Nasti: fu proprio la napoletana a chiedere a Luca di andare in trasmissione per lei. In entrambi i percorsi, però, Luca non è stato scelto dalle troniste. Ha, però, conquistato il pubblico, che ancora oggi lo segue e lo apprezza. E, da lunedì, i fan potranno supportarlo in questa nuova avventura all’Isola dei famosi!

Oltre a Luca, arriveranno sull’isola il conduttore radio e tv Marco Maccarini, il modello Gennaro Auletto e l’amatissimo ex volto di Non è la Rai Pamela Petrarolo. Come saranno accolti dai naufragi che si trovano già in Honduras? Per scoprirlo non perdetevi la puntata di lunedì sera! Ne vedremo delle belle.