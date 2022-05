Isola dei Famosi, Estefania e Roger: spunta una clamorosa verità; cosa è successo tra i due concorrenti del reality show di Canale 5.

È arrivata già al capolinea la storia d’amore nata tra Estefania Bernal e Roger Balduino. I due si sono conosciuti in Honduras, entrambi concorrenti all’Isola dei Famosi: il feeling tra di loro sembrava essere molto forte, ma tutto è precipitato nel giro di poche settimane.

Complice l’arrivo sull’isola della ex di lui Beatriz Marino e alcune rivelazioni di Laura Maddaloni sulle strategie di gioco di Roger, Estefania ha deciso di chiudere la storia con il brasiliano. E glielo ha detto chiaramente durante il confronto avuto nel corso della puntata di venerdì sera, quando si sono incontrati faccia a facca a Playa Palapa. Ebbene, è stato proprio in quel momento che Roger ha rivelato dei dettagli clamorosi sul suo rapporto con la naufraga… Scopriamo di cosa si tratta!

Isola dei Famosi, colpo di scena tra Estefania e Roger: cosa è successo

“Adesso sono io che non scelgo te. Ti devo dire che come uomo ti manca tantissimo, devi ancora crescere e maturare. Mi auguro che anche Beatriz possa aprire gli occhi e avere amore proprio come me.”, con queste parole Estefania consegna la collana a Roger, chiudendo definitivamente la sua storia con lui. Si apre così il faccia a faccia tra i due naufraghi, nel corso dell’ultima puntata del reality. Un faccia a faccia durante il quale Roger non le ha mandate certo a dire: la sua replica è stata forte!

“Prima di iniziare una storia con te ti ho spiegato tutto, anche della mia ex. Io non sono venuto qua a trovare l’amore, lei è stata la prima a dire “dai giochiamo su questa cosa dell’amore tra me e te, magari piace al pubblico“. Poi man mano a me lei è piaciuta davvero, infatti io le ho raccontato di mio figlio, della mia mamma, mentre di lei non so nulla”.

Queste le parole di Roger, che senza mezzi termini ha accusato Estefania di aver “organizzato” questa storia per avere il favore del pubblico. “Io ho iniziato ad innamorarmi di lei piano piano, ho provato a scrivere un biglietto per lei senza telecamere perché mi mancava, mi manchi”, ha aggiunto Roger.

“Sei un bugiardo. È lui che vuole giocare con me per arrivare fino alla fine, almeno recita meglio e impara a fare l’attore”, replica Estefania, che smentisce la versione del naufrago. Dov’è la verità? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire le ultime news sulla ormai ex coppia!