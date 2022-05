La dottoressa Pimple Popper, Gloriana e Yolanda: brutte notizie, non l’avrebbero mai immaginato

Brutte notizie per Gloriana e Yolanda a La dottoressa Pimple Popper: nessuna delle due l’avrebbe mai immaginato, cos’è successo.

Dopo la storia di Aziza e Lauren, due amiche legate da una cisti cresciuta sullo stesso punto del corpo, La dottoressa Pimple Popper ha conosciuto Gloriana e Yolanda, mamma e figlia accomunata da due escrescenze.

Seppure in due parti diverse del loro corpo, Gloriana e Yolanda erano legato da diverse escrescenze cresciute diversi anni prima della loro partecipazione al programma di Real Time. La giovane Yolanda, infatti, ha raccontato di essersi accorta all’età di 9 anni di avere un bozzo sulla spalla, che non gli procurava affatto dolore, ma solo tanto imbarazzo. Sua madre Gloriana, invece, ha raccontato che dopo aver partorito ha perso tantissimi chili e di aver spinto spuntare dopo quel momento una grossa protuberanza sul fianco. A differenza, però, di sua figlia, l’escrescenza le procurava tanto fastidio. Entrambe, quindi, avevano il desiderio di sbarazzarsi delle loro protuberanza, ma una volta arrivate nello studio della dermatologa hanno ricevuto una bruttissima notizia. Non se lo sarebbero mai aspettato, questo è certo, eppure la decisione della dottoressa è stata del tutto inevitabile. Ecco cos’è esattamente successo.

La storia di Yolanda e Gloriana a La dottoressa Pimple Popper: brutte notizie!

È capitato davvero pochissime volte che La dottoressa Pimple Popper non ha potuto aiutare i suoi pazienti, ma quando ha scelto di prendere questa decisione, l’ha fatto perché “costretta” della situazione. È proprio questo quello che è successo a Yolanda e Gloriana. Divenute entrambe sue pazienti per via delle protuberanze cresciuto sul loro corpo, la dermatologa ha potuto aiutare solo Yolanda. Ecco perché.

Il bozzo che Yolanda aveva sulla spalla non era altro che una semplicissima cisti, che la dottoressa ha asportato senza troppa difficoltà. “Sono grata alla dottoressa”, ha detto la giovane donna appena terminato l’intervento e vista la spalla completamente “nuova”. Differente, invece, il discorso per sua madre. La donna, infatti, aveva un lipoma sul fianco che era posizionato sotto il tessuto adiposo e, quindi, piuttosto complicato da rimuovere. Per questo motivo, quindi, la dottoressa ha scelto di non operarla in seduta stante, ma di aspettare che dimagrisse. Una bruttissima notizia, proprio come l’aveva già ricevuta Gerald qualche tempo prima, ma davvero inevitabile.

A distanza di qualche tempo dal loro primo incontro con la dottoressa, Yolanda si è detta soddisfatta del risultato ottenuto. Gloriana, invece, ha ribadito di essere intenzionata a farsi rimuovere il bozzo.