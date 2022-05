Ornella Muti lascia tutti di stucco: c’entra l’ex marito, cos’è successo

Sono passati 26 anni dalla separazione tra Ornella Muti e l’ex marito Federico Fachinetti: ecco cosa rivela sui due Diva e Donna.

Colpo di scena per i fan della bellissima ed iconica Ornella Muti, che con l’esperienza al Festival di Sanremo 2022 ha aggiunto un altro tassello alla sua straordinaria carriera. L’attrice è stata infatti una delle cinque co-conduttrici che hanno accompagnato Amadeus nell’ultima edizione della celebre kermesse canora insieme a Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Stavolta però a lasciare a bocca aperta tutti non sono stati la sua eleganza e il suo fascino, ma una sorpresa davvero inaspettata che riguarda la sua vita privata.

E’ stata la rivista Diva e Donna a paparazzare l’attrice in compagnia di un cavaliere che non è affatto un volto sconosciuto, soprattutto per lei. Gli scatti rubati mostrano la coppia in un parco della capitale e in atteggiamenti che farebbero pensare ad un ritorno di fiamma.

Ma chi è il misterioso uomo con cui è stata ‘pizzicata’ la Muti? Ebbene, tenetevi forte: si tratta del suo ex marito Federico Fachinetti, col quale è stata sposata dal 1988 al 1996. Da quella unione sono nati due figli, Carolina e Andrea. Quest’ultimo è stato concorrente di Pechino Express in passato e presto diventerà papà.

L’ipotesi di un ritorno di fiamma tra gli ex coniugi era nell’aria già da un po’ in verità, precisamente da quando, lo scorso marzo, l’attrice ha festeggiato 67 anni ed ha pubblicato una foto in cui c’è anche Federico. Quest’ultimo è anche padre adottivo di Nike Rivelli, prima figlia di Ornella avuta da un a precedente relazione.

Ornella Muti: sapete chi sono i suoi ex?

Prima di Fachinetti, l’ex conduttrice di Sanremo 2022 era stata sposata con il collega Alessio Orano, conosciuto nel 1970 durante le riprese del film La moglie più bella. I due convolarono a nozze nel 1975, ma nell’1981 il matrimonio naufragò.

Successivamente, Ornella Muti intraprese una storia con il produttore cinematografico José Luis Bermúdez de Castro, ma la coppia non arrivò mai a sposarsi. Anni dopo arrivò il secondo matrimonio con Francesco Fachinetti che, come anticipato, si concluse nel 1996.

Ornella ha poi vissuto per dieci anni una tormentata storia d’amore col chirurgo plastico Stefano Piccolo, giunta al termine nel 2008. Si è poi legata per molto tempo all’imprenditore francese Fabrice Kerhervé, più giovane di lei di dieci anni.

Ora, chissà che la bella attrice e il papà di Carolina e Andrea non abbiano deciso di dare al loro rapporto una seconda chance: se son rose…