Qual è il vero nome di Albe e sapete che cosa studia?

Albe è entrato ad Amici 21 a settembre, in molti non sanno che questo non è il suo vero nome: scopriamo come si chiama e che cosa studia.

Questa sera avrà luogo in diretta la finalissima di Amici. La ventunesima edizione è giunta al termine e scopriremo chi tra gli allievi rimasti sarà il vincitore. Il talent show rispetto agli altri anni è iniziato con qualche settimana di anticipo.

Al Serale sono stati ammessi tutti gli allievi della scuola e nel corso delle puntate ci sono state le eliminazioni. Adesso a contendersi la vittoria ci sono Sissi, Alex, Luigi, Michele, Serena e Albe. Parliamo del cantante scelto dalla maestra Anna Pettinelli. Il percorso del giovane non è stato per nulla facile. Nelle gare affrontate prima del Serale è stato più volte a rischio, tanto che la sua insegnante gli aveva un ultimatum. Per fortuna il cantante è riuscito a riprendersi e anche alla grande dobbiamo dire, mostrando di avere grande talento, voce e una bella, artistica e profonda scrittura. Forse non tutti sanno che in realtà questo non è proprio il suo nome: scopriamo come si chiama e che cosa studia.

Amici 21, Albe: qual è il suo vero nome e che cosa studia

Albe è entrato nella scuola di Amici a settembre scelto dalla maestra Anna Pettinelli. Nel corso di questi mesi è stato messo molto alla prova. Ha ricevuto molti complimenti e anche tante critiche. Arrivato al Serale ha dimostrato di avere grande talento, una bella scrittura e sa stare sul palco molto bene.

Sarà proprio lui a vincere? In molti non sanno che in realtà questo non è l’esatto nome del cantante. Siete curiosi di scoprire come si chiama?

Il vero nome è Alberto La Malfa. E’ nato ad Alfianello in provincia di Brescia nel 1999. A quanto pare, prima di entrare nella ventunesima edizione di Amici aveva pubblicato già alcuni brani. Il primo dal titolo Tratti è uscito a giugno del 2020 e in poco tempo ha avuto un grande successo su Spotify. Inoltre secondo quanto leggiamo da Novella 2000, sembrerebbe che il cantante dopo il diploma abbia proseguito con gli studi. Infatti si legge che Alberto è attualmente uno studente di Economia presso l’Università Cattolica di Cremona.